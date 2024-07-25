Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - По версии следствия, Евгений Серебряков, заочно обвиненный в подрыве автомобиля на севере столицы, действовал в составе группы лиц, следует из данных суда.

Как сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 3 ст. 30 – п.п. "а, е, ж" ч. 2 ст. 105).

Как сообщалось, Серебрякову также заочно вменяется незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Накануне Замоскворецкий суд заочно арестовал Серебрякова на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания на территории России.

Утром в среду во дворе одного из домов по Синявинской улице в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что владельцем автомобиля является полковник Вооруженных сил РФ.

По словам собеседника агентства, взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье.

В Следственном комитете заявили об установлении личности подозреваемого в подрыве. В свою очередь, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что он скрылся в Турции.

Позднее турецкие СМИ сообщили о задержании фигуранта в Бодруме.