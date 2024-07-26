Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы доставлен из Турции в РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU -Евгений Серебряков, заочно обвиненный в подрыве автомобиля на севере Москвы, доставлен из Турции в Россию, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в городе Бодруме (Турция) и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич, 1995 г.р., причастный к совершению 24 июля 2024 года подрыва автомобиля на севере Москвы", - сообщили в ведомстве в ночь на пятницу.

Там добавили, что в настоящее время сотрудники ФСБ России доставили подозреваемого следователям Следственного комитета РФ для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в свою очередь, сообщила, что личность подозреваемого была установлена "в кратчайшие сроки", а его задержание было скоординировано по каналам Интерпола.

"Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России направили турецким партнерам информацию о личности подозреваемого, его приметах и возможном местонахождении. В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме", - отметила Волк.

В дальнейшем, как ожидается, Серебряков будет помещен в СИЗО. Накануне Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации либо с момента его фактического задержания на территории России.

Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Утром 24 июля во дворе одного из домов по Синявинской улице в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что владелец автомобиля - полковник Вооруженных сил РФ.

По словам собеседника агентства, взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье.

В Следственном комитете заявили об установлении личности подозреваемого в подрыве. В свою очередь, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что он скрылся в Турции.

Позднее турецкие СМИ сообщили о задержании фигуранта в Бодруме.