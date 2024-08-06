Взрыв произошел в квартире жилого дома на западе Москвы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Взрыв неизвестного предмета произошел в квартире жилого дома на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ во вторник.

"Поступило сообщение о происшествии ул. Артамонова, д. 7, к. 2", - говорится в сообщении. Установлено, что в квартире жилого дома произошел взрыв "неизвестного предмета без последующего горения". "К сожалению, имеются пострадавшие", - заявили в ведомстве.

Уточняется, что нарушений конструкций дома и признаков горения нет. Лишь незначительно повреждено остекление в комнате. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены.

На месте происшествия работают экстренные службы.

В свою очередь, АО "МОСГАЗ" сообщил, что сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме на западе столицы.

"Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено. Инцидент произошел в жилой комнате. Техобслуживание газового оборудования в доме проводилось 10 октября 2023 года", - говорится в сообщении.