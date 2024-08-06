Мужчина погиб в результате взрыва в жилом доме на западе Москвы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Московская полиция сообщает об одном погибшем в результате детонации неустановленного предмета в квартире жилого дома на улице Артамонова.

По предварительным данным, "произошла детонация неустановленного предмета, в результате чего погиб мужчина, 1962 г.р. Других пострадавших от взрыва нет", - заявили в ГУ МВД Москвы во вторник.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее пресс-служба столичного главка МЧС РФ сообщила, что в квартире на улице Артамонова на западе Москвы произошел взрыв "неизвестного предмета без последующего горения".

В сообщении уточнялось, что нарушений конструкций дома в результате инцидента нет. Лишь незначительно повреждено остекление в комнате. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены.