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Собянин поздравил москвичей с Днем города

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с 877-летием столицы, отметив, что Москва во все времена была и остается надежным оплотом России.

"Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город тружеников. Город детского смеха и мудрости убеленных седин. Город великих свершений и тихого семейного счастья. Город - родной дом для миллионов людей. Во всем времена Москва была и остается надежным оплотом России", - сказал он в видеопоздравлении, распространенном в соцсетях мэра.

Собянин отметил, что "и в наши дни москвичи сражаются на передовой, москвичи трудятся на военных заводах". Также столица "протянула руку помощи пострадавшим регионам".

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"И в то же время продолжает жить и развиваться всем сложностям и проблемам вопреки. В этом году мы многое сделали и немалого добились. И сегодня я от всей души благодарю вас друзья за трудолюбие, за мужество и стойкость за любовь к родному городу и преданность великий стране", - добавил мэр.

В Москве 7-8 сентября отмечается День города, мероприятия пройдут во всех административных округах.

Москва Сергей Собянин
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