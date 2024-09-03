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До 27 градусов тепла прогнозируется в Москве в День города

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Заметное понижение температуры прогнозируется в московском регионе в четверг, 5 сентября. Температура опустится до +20...+22 градусов.

В пятницу вновь произойдет повышение температуры. В предстоящие выходные, когда будет праздноваться День города, в Москве будет комфортная погода с температурой до +27 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве совершенно однородный тип погоды, малооблачно. А вот температурный режим будет все-таки меняться. Сейчас просто очень жаркая погода, температура на 6 градусов выше нормы, максимальные значения +27...+28 градусов, это действительно жарковато. Завтра произойдет небольшое изменение - вместо жаркой будет очень теплая погода, +24...+26 градусов, и ночью +13...+15 градусов", - сказал Вильфанд.

В Москве в четверг, отметил научный руководитель Гидрометцентра, произойдет "заметное изменение температурного режима, воздух будет поступать строго с северо-востока и немного с севера, он холодный, сформировавшийся над Северным Ледовитым океаном". Температура днем понизится до +20...+22 градусов.

Ночная температура в четверг из-за холодных воздушных масс и малооблачной погоды опустится еще сильнее - до +5...+7 в Москве, по области до +4...+9 градусов. Однако, как отметил Вильфанд, температура в четверг, 5 сентября, несмотря на понижение, будет выше нормы на 2,5 градуса.

В ночь на пятницу температура в Москве и области будет от +3...+8 градусов. Днем же из-за того, что воздух начнет поступать с востока и юго-востока, температура поднимется до +23...+25 градусов.

"А дальше - опять +25 градусов. Москва будет находиться около центра циклона, ветер почти штилевой, ночные температуры +6...+11, а днем +22...+27. Тёплая погода, на 4-4,5 градуса выше нормы. В День города в Москве совершенно комфортная погода, вечер будет теплый", - добавил Вильфанд.

В понедельник, 9 сентября, по предварительным прогнозам, погода "существенно не изменится".

Гидрометцентр День города Москва Роман Вильфанд
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