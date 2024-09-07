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Путин отметил, что Москва нарастила в кратчайшие сроки выпуск продукции для нужд СВО

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Москва в кратчайшие сроки нарастила выпуск продукции для нужд специальной военной операции, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"Хочу обратиться и к сотрудникам промышленных предприятий столицы. В короткие сроки вы многократно нарастили выпуск продукции для нужд СВО и в целом для укрепления безопасности и технологического суверенитета страны. Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных аппаратов", - сказал он, выступая на концерте по случаю Дня города Москвы.

Путин отметил, что тысячи москвичей вместе с жителями других регионов России сражаются на передовой специальной военной операции. "Столица поддерживает Донецк, Луганск, наши приграничные регионы", - добавил президент.

В Москве 7-8 сентября отмечается День города, мероприятия пройдут во всех административных округах.

Москва Владимир Путин
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