День города в Москве отметят 7-8 сентября

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В столице 7-8 сентября отметят День города; мероприятия пройдут как в центре, так и во всех административных округах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"День города в этом году отметим 7-8 сентября. В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва", - написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

В числе праздничных площадок: аллея Космонавтов; Измайловский парк; парк "Печатники"; детский ландшафтный парк в Южном Бутове; Центральная площадь в Зеленограде и другие.

Все площадки будут открыты 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00. Подробную программу празднования утвердят в ближайшее время, добавил Собянин.