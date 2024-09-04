В Москве не будет фейерверков и салютов в День города
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Праздничных фейерверков в Москве на День города не планируется, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Не будет", - сказал Немерюк на пресс-брифинге ко Дню города, отвечая на соответствующий вопрос.
"Каких-то больших грандиозных шоу, ни фейерверков, ни салютов, грандиозных каких-то гала-концертов в эти выходные не будет", - добавил он.
В столице 7-8 сентября отметят День города, мероприятия пройдут во всех административных округах.