В Москве не будет фейерверков и салютов в День города

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Праздничных фейерверков в Москве на День города не планируется, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Не будет", - сказал Немерюк на пресс-брифинге ко Дню города, отвечая на соответствующий вопрос.

"Каких-то больших грандиозных шоу, ни фейерверков, ни салютов, грандиозных каких-то гала-концертов в эти выходные не будет", - добавил он.

В столице 7-8 сентября отметят День города, мероприятия пройдут во всех административных округах.