Поиск

В Москве не будет фейерверков и салютов в День города

В Москве не будет фейерверков и салютов в День города
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Праздничных фейерверков в Москве на День города не планируется, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Не будет", - сказал Немерюк на пресс-брифинге ко Дню города, отвечая на соответствующий вопрос.

"Каких-то больших грандиозных шоу, ни фейерверков, ни салютов, грандиозных каких-то гала-концертов в эти выходные не будет", - добавил он.

В столице 7-8 сентября отметят День города, мероприятия пройдут во всех административных округах.

Алексей Немерюк Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трое сотрудников миграционных подразделений задержаны в Москве

До 27 градусов тепла прогнозируется в Москве в День города

Москвичей предупредили о высокой пожароопасности со 2 по 4 сентября

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Аэропорты Москвы работают штатно после вводившихся ограничений

Сбитый БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ

Девять беспилотников уничтожено на подлете к Москве за ночь

Летевшие на Москву дроны сбиты в районе МНПЗ и в городском округе Раменский

Четвертый летевший на столицу БПЛА уничтожен в Подмосковье

Собянин сообщил о третьем сбитом за ночь дроне, летевшем на Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });