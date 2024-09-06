Метро и МЦК будут работать в День города до двух часов ночи

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Работу московского транспорта продлят в День города, в ночь с 7 на 8 сентября метро и МЦК будут работать до 02:00, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В День города продлим работу московского транспорта. В ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2:00", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что в обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта.