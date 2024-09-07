Москва договорилась с четырьмя странами о работе в кинопарке "Москино"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Представители около 50 зарубежных стран посетили территорию кинопарка "Москино" в новой Москве, с четырьмя из них уже заключены соглашения о сотрудничестве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Кинопарк посетило около 50 стран. С представителями четырех стран заключены соглашения о совместной работе. Так что она еще будет помимо российской еще, надеюсь, международной", - сказал он.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка "Москино" в столице.

Собянин в августе 2019 года принял решение о строительстве кинопарка "Москино" - комплекса натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок кино. Это одна из главных площадок создаваемого Московского кинокластера, в состав которого входят три площадки киностудии Горького.

Общая площадь проектируемой территории - более 1,1 тыс. га, на ней предусмотрено строительство в общей сложности более 60 натурных локаций. Кинопарк "Москино" станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Локации будут включать в себя города России, Европы, Ближнего Востока и других регионов. Предполагается, что к 2030 году на базе инфраструктуры Московского кинокластера будет сниматься до 80% российского кино. Это позволит снимать более 200 фильмов в год.

Ожидается, что развитие кинопарка привлечет до 10 млн гостей в год.

В настоящее время завершен первый этап развития - на территории площадью 180 га построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

В рамках второй очереди - 2024-2027 годы - на территории 300 га предусмотрено строительство 20 натурных площадок. В рамках третьей очереди - 2027-2030 годы - на территории более 630 га будет построено еще более 26 натурных площадок.