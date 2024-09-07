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Путин в "Зарядье" принимает участие в открытии инфраструктурных объектов столицы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в "Зарядье" принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.

С главой государства на мероприятии присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе видеоконференцсвязи главе государства расскажут о первом участке Троицкой линии метро Москвы от станции "Новаторская" до станции "Тютчевская", первой очереди Кинопарка Москино, новом кампусе МГТУ имени Н.Э. Баумана.

В 2024 году Москва 7 и 8 сентября отмечает свой 877-й день рождения. День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.

Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. Для москвичей и гостей города мероприятия начались в полдень 7 сентября и продлятся до 21:00. 8 сентября праздничная программа стартует в 15:00 и завершится в 20:00. Можно будет посетить концерты, конкурсы, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы. В рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва".

Москва Зарядье Владимир Путин
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