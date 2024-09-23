Открыта новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского в Таганском районе Москвы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского в Таганском районе столицы.

"В последние годы (...) трамвай – самый популярный вид транспорта с точки зрения прироста пассажиров. После ввода этой линии 700 тыс. жителей получат возможность ехать до Садового кольца. Это большой, конечно, плюс. Эту линию потом продлим еще до Ивановского района, потому что там тоже порядка 100 тысяч жителей, у них ни метрополитена нет, ни трамваи не ходят", - сказал Собянин во время общения с водителем трамвая, в кабине которого мэр проехал одним из первых по новому маршруту.

По словам мэра, многие жители столицы пересаживаются из метро на трамвай, "потому что очень комфортно, не надо под землю спускаться". "Хорошие улицы, красивые, благоустроенные, освещенные. (...) И когда ты едешь и видишь город – это здорово, и настроение другое", - добавил Собянин.

В материалах пресс-службы столичной мэрии уточняется, что восстановление трамвайных путей на улице Сергия Радонежского позволило организовать новый маршрут трамвая №2 "3-я Владимирская улица – Курский вокзал". Маршрут следует по шоссе Энтузиастов, улице Сергия Радонежского и далее по Костомаровскому и 3-му Сыромятническому переулкам до Курского вокзала, связывая шесть районов Москвы.

По маршруту возможны пересадки на 15 станций девяти линий рельсового каркаса, включая Курский вокзал, станции метро и МЦД-4 "Курская", станции метро "Площадь Ильича", "Римская" и другие. В дальнейшем будет организована и пересадка на московский городской вокзал Серп и Молот, строительство которого планируется завершить в 2026 году.

Маршрут №2 обслуживают семь современных низкопольных трехсекционных трамваев "Витязь-Москва", они будут двигаться тихо и плавно. Интервал движения составляет 10 минут. Прогнозируемый пассажиропоток – порядка 20 тыс. пассажиров в сутки. В перспективе, с учетом результатов мониторинга востребованности маршрута, интервалы движения в часы пик планируется сократить до 3-5 минут. Время в пути между конечными остановками составляет 30 минут – раньше эта поездка заняла бы около 40 минут с двумя пересадками.

Благодаря новому маршруту более удобные и быстрые варианты ежедневных поездок получили порядка 700 тыс. жителей Юго-восточного, Восточного и Центрального административных округов (ЮВАО, ВАО и ЦАО). В том числе, свыше 300 тыс. жителей восточных районов города Лефортово, Соколиная Гора, Перово получили прямую транспортную связь с Курским вокзалом.

Ожидается, что более быстрые поездки на трамвае привлекут часть пассажиров, которые сегодня пользуются Калининской линией метро, в результате нагрузка на "желтую" ветку снизится примерно на 10%.

Одновременно с открытием новой линии на улице Сергия Радонежского будет восстановлено движение трамваев № 12, 38 и 46 на участке между метро "Авиамоторная" и Абельмановской Заставой (был закрыт на время работ по строительству железнодорожного путепровода МЦД).

Трамвай № 12 вновь свяжет район Восточное Измайлово и станцию МЦК Дубровка, маршрут № 38 пройдет от Черёмушек до метро "Авиамоторная" и ДК "Компрессор", а трамвай № 46 будет курсировать от Метрогородка до Новоконной площади.

Также после завершения строительных работ на Андроньевской площади будет восстановлено движение трамваев по Большой Андроньевской и Волочаевской улицам, где проходят маршруты № 4, 32 и 43.

Улица Сергия Радонежского – это старинная улица в центре Москвы в Таганском районе. Раньше здесь пассажиров перевозили конки (трамваи на лошадиной тяге), позже – трамвай с электрической тягой, который ходил по улице до 1952 года. В связи с расширением проезжей части для автомобилей и новой застройкой улицы трамвайные пути разобрали и перенесли на параллельную Школьную улицу. В настоящее время Школьная улица является пешеходной: ранее столичный мэр отмечал, что она может стать "вторым Старым Арбатом". Здесь находится памятник истории и культуры федерального значения – ансамбль Рогожской ямской слободы (дома 12–48).

В начале 2020 годов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина был разработан проект комплексного благоустройства улицы Сергия Радонежского, предусматривающий восстановление движения трамваев по улице. Реализация проекта заняла семь месяцев – с марта по сентябрь 2024 года.

Протяженность трамвайных путей в Москве составляет 420 км, из них 80% отделены от автомобильных дорог и находятся на обособленном полотне. Сегодня в городе действуют 35 маршрутов, пассажиры которых ежедневно совершают порядка 700 тыс. поездок. Начиная с 2010 года было реконструировано 96% трамвайных путей.

В планах на ближайшие годы – расширение трамвайной сети Москвы, включая строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара и восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади.