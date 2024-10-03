В Москве началась реконструкция административных зданий Пушкинского музея

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Москве на Волхонке началась реконструкция музейно-административных зданий Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, сообщает сайт строительного комплекса России.

"На сегодняшний день в зданиях бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. начались работы по реконструкции. Их приспособят под музейно-административные здания, в которых будут работать сотрудники Пушкинского музея", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что работа над созданием музейного городка ГМИИ началась в конце 2000-х годов, но сроки реализации объекта не раз переносились. В 2023 году его передали публично-правовой компании "Единый заказчик", которая поэтапно завершит строительно-монтажные работы в корпусах.

Здания на Волхонке, 8 являются объектами культурного наследия федерального значения.

Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев рассказал, что на территории музея также ведутся работы в депозитарно-реставрационном и выставочном центре. Часть центра организуют по принципу открытого хранения, что сделает фонды доступными для посетителей. Кроме того, там будут помещения для работы хранителей, реставрационные мастерские, химические лаборатории и студия для фотосъемки экспонатов.

Гендиректор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян добавил, что в настоящее время специалисты закончили обследование технического состояния административных построек.

"Осенью этого года начались работы по усилению конструкций зданий, фундаментов, а также замене кирпичной кладки. Кроме того, ведутся работы по расстановке виброэлементов, так как вблизи объекта находится линия московского метрополитена", - рассказал Оганесян.

В конце 2023 года Оганесян заявлял, что работы по реконструкции ГМИИ им. Пушкина и преобразованию его в музейный городок будут завершены в 2027 году.