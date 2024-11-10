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Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников в Раменском городском округе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки четырех беспилотников в Раменском городском округе.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил о том, что в Раменском сбили еще два украинских дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Сергей Собянин Раменский городской округ Москва
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