Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников в Раменском городском округе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки четырех беспилотников в Раменском городском округе.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил о том, что в Раменском сбили еще два украинских дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.