Дептранс предупредил о кражах денег под предлогом пополнения карт "Тройка"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы предупредил граждан о мошенниках, которые распространяют поддельные ссылки якобы на сайты транспортного комплекса и предлагают пополнить проездную карту "Тройка" или карту москвича.

"В сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы Транспортного комплекса Москвы. Это мошенники. Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты "Тройка" и карты москвича - так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги", - говорится в сообщении.

Дептранс призвал использовать только официальные ресурсы и приложения Транспортного комплекса Москвы и обязательно проверять корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера.