Прокуроры Москвы раскрыли новую схему мошенничества, связанную с получением посылок

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Мошенники стали похищать денежные средства через приложение для получения почтового отправления, которое дает доступ к телефону, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы в среду.

"65-летней пенсионерке злоумышленники сообщили о поступлении на ее имя посылки, для получения которой нужно установить соответствующее приложение. (...) Звонившие убедили ее, что все действия необходимо совершать только удаленно через специальную программу. После перехода по ссылке и установки "рекомендованного" приложения телефон москвички временно перестал работать", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, после такого звонка с пенсионеркой связались мошенники, представившиеся представителями банка и правоохранительных органов. Они сообщили женщине, что зафиксировали попытки получения кредита на крупную сумму под ее поручительство и убедили снять личные сбережения, получить кредит и перевести все деньги на "безопасные счета".

"Пенсионерка совершила несколько переводов в различных банкоматах на счета, указанные мошенниками, лишившись более 1,8 млн рублей", - добавили в прокуратуре.