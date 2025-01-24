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"Тройка" стала самым популярным способом оплаты в московском транспорте в 2024 году

В Москве самым популярным способом оплаты за проезд в 2024 году была "Тройка"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В московском транспорте в 2024 году карта "Тройка" стала самым популярным способом оплаты за проезд, ею воспользовались свыше 2 млрд раз, сообщил телеграм-канал столичного Департамента транспорта.

"Чаще всего "Тройку" использовали для оплаты проезда в октябре, когда завершился отпускной сезон", - говорится в сообщении.

"Мы запустили карту "Тройка" в 2013 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Всего выпустили уже более 52 млн карт "Тройка", с помощью которых совершили почти 20 млрд поездок", - заявил заммэра города Максим Ликсутов.

Максим Ликсутов Тройка Москва
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