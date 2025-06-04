Партия пенсионеров примет участие в парламентских выборах 2026 года и намерена стать одной из депутатских фракций в Госдуме

На пресс-конференции в "Интерфаксе" обсудили итоги 8-го, внеочередного съезда партии, в том числе ее обновленную программу и стратегические задачи на ближайшие несколько лет

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Партия пенсионеров примет активное участие в парламентских выборах в 2026 году и намерена стать одной из депутатских фракций в Госдуме, сообщил председатель партии Эрик Праздников.

"Партия ставит своей целью принять активное участие в выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Мы ставим задачей стать одной из депутатских фракций в Госдуме и имеем для этого необходимый потенциал", - сказал Праздников на пресс-конференции, которая прошла в центральном офисе агентства "Интерфакс" в среду.

По его словам, на съезде Партии пенсионеров, который состоялся 17 мая, обсудили не только новую программу партии, но и предложения предвыборной платформы партии. "Она у нас очень серьезная. Сейчас одна из задач будет - организовать обсуждение предвыборной платформы во всех региональных отделениях с учетом специфики каждого региона. Мы себя сейчас позиционируем как партию регионов в первую очередь. Мы должны формулировать не только общефедеральные цели и задачи, мы должны включать в нашу предвыборную программу, платформу и те проблемы, которые есть в каждом отдельном регионе", - сказал Праздников.

Руководитель Центрального исполнительного комитета Партии пенсионеров Валерий Егоров в свою очередь отметил, что "когда партия не проходит 5% (барьер на выборах. - ИФ), она стабильно набирает больше 4%, фактически 5%". "Поэтому результат, на который мы рассчитываем, - это явно не меньше 5%", - отметил Егоров.

В партии сообщили, что в настоящее время ее представляют 29 депутатов в законодательных органах власти 27 субъектов России. Праздников добавил, что у партии - 16 депутатов в представительных органах административных центров и 294 муниципальных депутата. "И задача единого дня голосования 2025 года и 2026 года - нарастить общий пул нашего представительства в законодательных органах власти", - отметил он и добавил, что партия намерена значимо расширить свое представительство в органах законодательной власти всех уровней - от муниципалитета и региональных парламентов и до появления такого представительства в составе Госдумы.

Председатель отметил, что за партию голосуют "очень по-разному", есть регионы России, где результаты голосования достигают 10% и выше. "С каждым днем в результате той системной работы, которую проводят наши депутатские фракции, мы видим рост числа обращений граждан и рост электоральных симпатий к партии, которые фиксируются объективными данными оценки общественного мнения. Поэтому мы надеемся и будем прилагать все усилия для того, чтобы достигнуть поставленной нами стратегической цели - представлять наш электорат в составе депутатов Госдумы", - сказал Праздников.

Отвечая на вопрос о том, как Партия пенсионеров оценивает возобновление с текущего года индексации пенсий работающим пенсионерам, Праздников заявил, что "положительно". "Мы исходим из понимания одного фундаментального тезиса: бедный и больной пенсионер - это тормоз для развития нашей экономики... Получатели пенсий, пожилые люди не выводят деньги за границу, не тратят их на спекуляции. Они отправляют их на базовые нужды: на питание, лекарства, одежду и поддерживают отечественного товаропроизводителя. Поэтому повышенные пенсии - это не просто поддержка старшего поколения, это существенное вложение в устойчивое экономическое развитие страны", - отметил Праздников.

"Мы предлагаем востребованные обществом решения: справедливую пенсию, социальный кодекс (единый документ, в котором четко прописаны гарантии, формы соцподдержки, условия получения помощи и ответственность государства перед гражданами), а также доступное здравоохранение и новую жилищную политику. Мы убеждены, что пенсионная система должна быть справедливой. Она должна отражать реальный вклад человека в развитие страны, учитывать реальные жизненные обстоятельства, обеспечивать достойную старость", - отметил Праздников.

Председатель партии заявил, что ее принципиальная позиция в том, что "нельзя превращать здравоохранение в платную услугу". "Медицина должна быть рядом с человеком, в шаговой доступности, с реальными врачами, а не с онлайн-окошками и недоступными талонами. Особое внимание - первичному звену: поликлиникам, больницам, врачам общей практики, гериатрии, системе ухода за пожилыми людьми. По каждому из перечисленных направлений, вопросов у нас есть конкретные предложения. Наша партия готова к работе в законодательных органах власти с тем, чтобы достигнуть успехов по этим направлениям", - сказал он.

Помимо этого, по словам Праздникова, партия предлагает альтернативу ипотеки тем, кто не в состоянии ее погасить. "Мы заявляем о необходимости развивать механизм субсидированной аренды жилья. Это справедливое и разумное решение, которое позволит молодым семьям, пожилым людям, бюджетникам, социально уязвимым категориям граждан жить в нормальных условиях, не накапливать долги, обеспечить этим категориям граждан уверенность в завтрашнем дне", - заявил Праздников.

Кроме того, партия выступает за то, чтобы пенсионеры получали бесплатные лекарства по рецептам врачей, особенно при хронических заболеваниях. "Мы убеждены, что введение федеральной программы обеспечения пожилых людей бесплатными жизненно важными лекарственными препаратами по рецепту врача станет не только социально, но и экономически обоснованной мерой, позволяющей снизить нагрузку не только на скорую помощь, больницы и поликлиники, но и на бюджет здравоохранения и бюджет страны, в целом", - отметил председатель Партии пенсионеров.

Партия также предлагает ввести систему стоматологического страхования пожилых граждан. "Возможность нормально разговаривать, питаться, улыбаться - это не мелочь, а важная часть качества жизни и социального, психологического комфорта", - добавил Праздников.

Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии пенсионеров Эрнест Базикян добавил, что, как показывает практика, профилактика и своевременное оказание стоматологической помощи гражданам всех возрастов приводит не только к многократному снижению заболеваемости, но и существенным образом сокращает дальнейшую потребность в дорогостоящем протезировании. "Партия пенсионеров настаивает на обязательном включении в программу ОМС стоматологической страховки по протезированию всех граждан, всех без исключения", - отметил Базикян.

Помимо этого, Праздников сообщил, что партия ставит одной из основных задач - пересмотр школьной системы образования и снижение избыточной нагрузки на школьников. "Все занятия по самоподготовке должны проходить в учебное время в школе. Ребенок должен приходить домой, освобожденный от каких-либо домашних заданий", - сказал он.

Зампредседателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов в свою очередь сообщил на пресс-конференции, что новая программа партии - "это конкретный план продуманных действий". Она называется "11 шагов навстречу будущему России". "Партия пенсионеров еще в 2017 году четко определила, что это партия всех возрастов, всех поколений. Это партия, которая ищет пути стратегического развития России по всем основным направлениям. Поэтому мы подчеркиваем в программе, что мы выступаем за ускорение научно-технического производства, социального, культурного прогресса. Мы записали первым пунктом в программе, что наша задача - обеспечить место России в современном технологическом укладе, и главное - в технологическом укладе ближайшего будущего - это середина и конец XXI века", - отметил Ворожцов.

Зампредседателя партии Александр Потапов сообщил, что партия предлагает принять единый социальный кодекс. "Это будет правовой акт, всеобъемлющий документ, который будет четко определять права и гарантии граждан в социальной сфере, устанавливать прозрачные критерии назначения выплат, пособий и льгот, создаст понятную и самое главное - справедливую систему социальной поддержки для пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей, участников боевых действий и малоимущих граждан", - отметил Потапов.

"Мы предлагаем в социальный кодекс включить следующие принципиальные позиции: это введение базового стандарта пенсионного обеспечения не ниже реального прожиточного минимума в каждом конкретном регионе; закон о бесплатном обеспечении пожилых людей лекарствами, в том числе для хронических больных; положение о субсидируемой аренде жилья; инициативу по внедрению стандарта реабилитации, ухода и гериатрической поддержки системы обязательного медицинского страхования; инициативу по защите прав граждан в сфере назначения выплат, справедливой оценки нуждаемости и доступа к медицинской и социальной помощи", - отметил Потапов.

Зампредседателя Партии пенсионеров Степан Фирстов заявил о необходимости доступной медицины в России; о необходимости улучшения кадровой ситуации в сельском здравоохранении и индексации зарплат сельских врачей и фельдшеров; выдаче пожилым гражданам бесплатных лекарств по рецепту врача; о необходимости развития гериатрической и реабилитационной помощи, а также о необходимости увеличения зарплат врачей.

Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" была основана в ноябре 1997 года. Партия строит свою деятельность на принципах социальной справедливости, солидарности поколений, патриотизма и ответственности власти, уважения к традициям и семейным ценностям.