Финал I конкурса "Маленькая Мисс Европа" пройдет в столице 29 марта

30 участниц поборются в четырех категориях за главный приз - авторскую корону "Триумф", а победительница станет членом жюри конкурса "Мисс Европа", рассказали организаторы на пресс-конференции в "Интерфаксе"

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Финал Первого международного конкурса-фестиваля "Маленькая Мисс Европа" для детей в возрасте от 4 до 18 лет состоится 29 марта в Москве, сообщили его организаторы на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

"В следующем году конкурсу "Мисс Европа" исполняется сто лет. В ознаменование этого исторического события мы решили создать Первый международный конкурс красоты "Маленькая Мисс Европа" для девочек и подростков в возрасте от 4 до 18 лет. Он послужит платформой для культурного обмена, взаимодействия между странами и площадками для творческого развития наших детей", - сказала основательница фестиваля, победительница конкурса "Мисс Европа 2025" Юлия Павликова.

В этом году 30 участниц поборются в четырех категориях за главный приз - авторскую корону "Триумф", которая должна стать символом объединения участниц со всего мира, "так как в будущем этот проект будет открыт абсолютно для всех", уточнила она, а победительница станет членом жюри конкурса "Мисс Европа".

Международный член жюри конкурсов красоты, эксперт в области логистического консалтинга и оптимизации бизнес-процессов Сергей Амосов отметил, что участники конкурса представляют разные страны и территории, которые разделяют основные цели конкурса: культурный обмен, взаимодействие, сотрудничество и поиск новых талантов.

По словам руководителя модельной школы эстетического и нравственного воспитания MFD Елены Адмайкиной, основное внимание в программе конкурса уделяется подготовке его участниц к финальному шоу, которое для них подготовил режиссер-постановщик мероприятия. Мастер-классы для конкурсанток проведут победительница конкурса красоты "Мисс Европа 2026" Ксения Гнедина, первая вице-Мисс Россия 2025 Алена Лесняк, а также стилист Алекс Блинов. Кроме того, конкурсанток ожидают съемки и интервью с жюри. "Насыщенная программа конкурса позволит девочкам раскрыться, получить новые навыки перед финальным шоу и приобрести уверенность в себе", - сказала Адмайкина.

В свою очередь Алена Лесняк сообщила, что на протяжении всех трех дней конкурса за участницами будет наблюдать ее команда и члены жюри. "Перед финальным голосованием и подведением итогов наша команда поделиться своим экспертным мнением с членами жюри", - сказала она. На финальном этапе шоу участниц ждет три конкурсных выхода: в национальном костюме, в эко-костюме, посвященном проблемам экологии, а также финальный выход - в вечернем платье. В состав жюри, по словам Лесняк, входят люди из разных профессий и сфер деятельности, "поэтому мнение будет максимально объективным".

Актриса и телеведущая, лицо телеканала "Европа Плюс TV" Надежда Шанина считает, что участие в конкурсе - это возможность начать свою творческую карьеру в раннем возрасте. "И не только на нашу страну, но и на Европу, Америку, страны ближнего зарубежья, Латинскую Америку, так как телеканал "Европа Плюс TV" вещает во всех этих странах на огромнейшую аудиторию в более чем 100 млн человек", - сказала Шанина. Руководство телеканала в это году открывает продюсерский центр и будет искать новые таланты, в том числе ведущих среди участниц конкурса; кроме того, телеканалом учреждены две номинации - "Маленькая Европа плюс TV" и "Мисс Европа плюс TV", которые получат возможность заключить контракт с телеканалом и попробовать себя в роли ведущей и артиста на телеканале.

"Самое главное, что я говорю людям, которые посещают наши мероприятия: "Кто-то выигрывает, но никто не проигрывает. Все что-то получают и чему-то учатся". Поэтому я рад быть частью это конкурса и надеюсь, что он будет проводиться не только в России"- сказал партнер конкурса, член совета Global Tourism Forum Серкан Джепечи.

Финал конкурса пройдет 29 марта в пространстве "Яровит Холл" на Якиманке в Москве.