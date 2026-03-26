Поиск

Финал I конкурса "Маленькая Мисс Европа" пройдет в столице 29 марта

30 участниц поборются в четырех категориях за главный приз - авторскую корону "Триумф", а победительница станет членом жюри конкурса "Мисс Европа", рассказали организаторы на пресс-конференции в "Интерфаксе"

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Финал Первого международного конкурса-фестиваля "Маленькая Мисс Европа" для детей в возрасте от 4 до 18 лет состоится 29 марта в Москве, сообщили его организаторы на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

"В следующем году конкурсу "Мисс Европа" исполняется сто лет. В ознаменование этого исторического события мы решили создать Первый международный конкурс красоты "Маленькая Мисс Европа" для девочек и подростков в возрасте от 4 до 18 лет. Он послужит платформой для культурного обмена, взаимодействия между странами и площадками для творческого развития наших детей", - сказала основательница фестиваля, победительница конкурса "Мисс Европа 2025" Юлия Павликова.

В этом году 30 участниц поборются в четырех категориях за главный приз - авторскую корону "Триумф", которая должна стать символом объединения участниц со всего мира, "так как в будущем этот проект будет открыт абсолютно для всех", уточнила она, а победительница станет членом жюри конкурса "Мисс Европа".

Международный член жюри конкурсов красоты, эксперт в области логистического консалтинга и оптимизации бизнес-процессов Сергей Амосов отметил, что участники конкурса представляют разные страны и территории, которые разделяют основные цели конкурса: культурный обмен, взаимодействие, сотрудничество и поиск новых талантов.

По словам руководителя модельной школы эстетического и нравственного воспитания MFD Елены Адмайкиной, основное внимание в программе конкурса уделяется подготовке его участниц к финальному шоу, которое для них подготовил режиссер-постановщик мероприятия. Мастер-классы для конкурсанток проведут победительница конкурса красоты "Мисс Европа 2026" Ксения Гнедина, первая вице-Мисс Россия 2025 Алена Лесняк, а также стилист Алекс Блинов. Кроме того, конкурсанток ожидают съемки и интервью с жюри. "Насыщенная программа конкурса позволит девочкам раскрыться, получить новые навыки перед финальным шоу и приобрести уверенность в себе", - сказала Адмайкина.

В свою очередь Алена Лесняк сообщила, что на протяжении всех трех дней конкурса за участницами будет наблюдать ее команда и члены жюри. "Перед финальным голосованием и подведением итогов наша команда поделиться своим экспертным мнением с членами жюри", - сказала она. На финальном этапе шоу участниц ждет три конкурсных выхода: в национальном костюме, в эко-костюме, посвященном проблемам экологии, а также финальный выход - в вечернем платье. В состав жюри, по словам Лесняк, входят люди из разных профессий и сфер деятельности, "поэтому мнение будет максимально объективным".

Актриса и телеведущая, лицо телеканала "Европа Плюс TV" Надежда Шанина считает, что участие в конкурсе - это возможность начать свою творческую карьеру в раннем возрасте. "И не только на нашу страну, но и на Европу, Америку, страны ближнего зарубежья, Латинскую Америку, так как телеканал "Европа Плюс TV" вещает во всех этих странах на огромнейшую аудиторию в более чем 100 млн человек", - сказала Шанина. Руководство телеканала в это году открывает продюсерский центр и будет искать новые таланты, в том числе ведущих среди участниц конкурса; кроме того, телеканалом учреждены две номинации - "Маленькая Европа плюс TV" и "Мисс Европа плюс TV", которые получат возможность заключить контракт с телеканалом и попробовать себя в роли ведущей и артиста на телеканале.

"Самое главное, что я говорю людям, которые посещают наши мероприятия: "Кто-то выигрывает, но никто не проигрывает. Все что-то получают и чему-то учатся". Поэтому я рад быть частью это конкурса и надеюсь, что он будет проводиться не только в России"- сказал партнер конкурса, член совета Global Tourism Forum Серкан Джепечи.

Финал конкурса пройдет 29 марта в пространстве "Яровит Холл" на Якиманке в Москве.

Пресс-центр

Более 3 тонн наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ изъято в Москве в 2025 году - ГУ МВД

Казань примет первый международный конкурс красоты под эгидой БРИКС

Отказ от вредных привычек и снижение воздействия внешней окружающей среды может снизить развитие порядка 40-50% онкологических заболеваний

Премьера спектакля "Шанель № Стравинский" состоится в Москве в Доме музыки 7-8 февраля
Новости в разделах
В мире Уиткофф видит шанс на соглашение с Ираном, если его власти объективно оценят ситуацию Уиткофф видит шанс на соглашение с Ираном, если его власти объективно оценят ситуацию Все новости
Экономика РСПП предложил внедрить балльную оценку локализации во все сферы промышленности РСПП предложил внедрить балльную оценку локализации во все сферы промышленности Все новости
В России "Ростелеком" отметил рост подключений стационарных телефонов на фоне проблем с мобильной связью "Ростелеком" отметил рост подключений стационарных телефонов на фоне проблем с мобильной связью Все новости
Спорт Российские волейболистки сыграют на юниорском турнире в Италии под флагом РФ Российские волейболистки сыграют на юниорском турнире в Италии под флагом РФ Все новости
Культура Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix Концерт вошел в топ-10 Netflix в 80 странах, а в 24 занял первое место Все новости

Фотогалереи
Фотохроника 26 марта
10

Фотохроника 26 марта

 Фотохроника 25 марта
10

Фотохроника 25 марта

 Фотохроника 24 марта
10

Фотохроника 24 марта

 Весна в Москве
13

Весна в Москве

 Фотохроника 23 марта
10

Фотохроника 23 марта

 Фотохроника 20 марта
10

Фотохроника 20 марта

 Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

 Олимпиада-2026 в Италии
12

Олимпиада-2026 в Италии

 Венецианский карнавал
10

Венецианский карнавал

 Зимовка лебедей в Алтайском крае
9

Зимовка лебедей в Алтайском крае

 Снегопад в Москве
12

Снегопад в Москве

 Снегопад в Москве
12

Снегопад в Москве