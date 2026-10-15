Минпромторг утвердил ставки техсбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг России утвердил приказ, устанавливающий размер технологического сбора в отношении отдельных видов радиоэлектроники. Документ опубликован на портале официальной информации.

Технологический сбор начнет действовать с 1 декабря 2026 года в отношении ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов. Ставки сбора дифференцированы в зависимости от вида продукции, а также от того, включены ли товарный знак или модель такой продукции в Справочник товарных знаков и моделей, отмечали ранее в пресс-службе Минпромторга.

Согласно приказу, базовая ставка техсбора для ноутбуков будет составлять 746 рублей/ед., при наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки - 500 рублей, при отсутствии - 992 рубля.

Для смартфонов техсбор предполагается установить в размере 373 рубля (базовый вариант), 250 рублей и 496 рублей соответственно.

В отношении проводных телефонов с беспроводной трубкой техсбор составит 149 рублей (100 рублей и 198 рублей в зависимости от наличия сведений в системе маркировки), для сотовых аппаратов - 75 рублей (50 рублей и 100 рублей), для прочих телефонных аппаратов - 37 рублей (25 рублей и 49 рублей).

Введение в России технологического сбора предусмотрено утвержденными в ноябре 2025 года поправками к закону "О промышленной политике в РФ", согласно которым техсбор подлежит уплате в федеральный бюджет в связи с ввозом в Россию или производством внутри страны электронной компонентной базы (ЭКБ, электронных модулей) и промышленной продукции, содержащей ЭКБ. Перечни продукции для взимания сбора, как и размер платежей, утверждает правительство РФ. Согласно закону, максимальный размер платежа в рамках промсбора не должен превышать 5 тысяч рублей.