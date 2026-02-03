Отказ от вредных привычек и снижение воздействия внешней окружающей среды может снизить развитие порядка 40-50% онкологических заболеваний

По мнению экспертов, отказ от курения как основного фактора риска злокачественных опухолей показывает сравнимый эффект с современными иммунными препаратами. Исследования показали, что комбинация препаратов и отказа от курения значительно улучшит эффективность современных методов лечения

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС – Важность развития системы профилактики и отказа от курения для предотвращения развития онкозаболеваний, а также необходимость внести отказ от табака в клинические рекомендации по оказанию помощи онкобольным обсудили на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса", приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака.

Как отметил на конференции во вторник врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи, Клинический госпиталь "Лапино", профессор РАН Али Мудунов, в последние годы "мы достигаем все больших и больших успехов в выявлении различных опухолей, не только опухолей головы и шеи".

"В последнее время уже больше половины, порядка 60% различных опухолей и заболеваний выявляется на первой и второй стадиях. И если говорить о структуре заболеваемости, то она не сильно меняется за последние годы. Например, средний возраст за последние годы заболеваемости онкологическими заболеваниями увеличился не так сильно, примерно на год. И он сейчас составляет порядка 65 лет. И такие успехи, они, конечно же, связаны с комплексом мероприятий, которые проводятся на государственном уровне", - добавил Мудунов.

Однако, как отметил специалист, несмотря на успехи, "мы продолжаем сталкиваться все-таки с тем, что достаточно большое количество пациентов приходит к нам с запущенными формами заболевания... Это третья-четвертая стадии заболевания". "А это уже очень серьезный комплекс лечебных мероприятий, очень серьезная финансовая нагрузка на государство, учреждения и так далее. Поэтому Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи, оно ставит перед собой стратегическую цель спустить акцент с расширения возможностей лечения на системное предотвращение подобного заболевания", - добавил он.

Мудунов уточнил, что для того, чтобы предотвратить развитие заболевания необходимо понимать факторы риска. Они могут быть немодифицируемые, на которые нельзя повлиять, и модифицируемые, "воздействуя на которые, мы можем в значительной степени снизить как заболеваемость онкологическими заболеваниями, так и улучшить течение самого заболевания".

"И если говорить о модифицируемых факторах, то это в основном различного рода привычки, в том числе вредные привычки, и факторы внешней окружающей среды. Если мы исключим эти факторы и такое воздействие, мы можем избежать развития порядка 40-50% онкологических заболеваний в разных группах в структуре онкологической заболеваемости", - сказал Мудунов.

Говоря об опухолях головы и шеи, он уточнил, что лидирующим фактором развития этой группы заболеваний является табакокурение. "На сегодня мы знаем, что такие опухоли, как рак полости рта, рак глотки, рак гортани, практически в 90% случаев вызываются табакокурением. И понятно, что если мы можем каким-то образом эффективно снизить эту нагрузку, то мы придем к заметному снижению заболеваемости в этой группе пациентов", - сказал президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи.

Несмотря на все применяемые в России меры, в том числе и на законодательном уровне, взрослые курильщики "в большинстве случаев не могут или не хотят отказаться от курения", что является "колоссальной проблемой". "И здесь мы приходим к так называемой концепции снижения вреда курения. Хотя бы снизить вредное воздействие канцерогенного фактора для того, чтобы не усугубить ситуацию, которая у нас сегодня есть", - добавил он, уточнив, что сейчас существуют различные методики и нагреваемые продукты, исключающие горение табака, которые могут стать временным мостом на пути к полному отказу от привычки.

В свою очередь врач-стоматолог, председатель Профессионального общества гигиенистов стоматологических России Олесь Шевченко, продолжая тему онкологических заболеваний полости рта, отметил, что на сегодняшний день в РФ "недопустимо высокие показатели выявления онкологии полости рта и ротоглотки", 62,4% случаев онкозаболевания полости рта и ротоглотки обнаруживаются на третьей-четвертой стадии. Для того чтобы снизить такие показатели, необходимо менять роль гигиениста-стоматолога и врача-стоматолога, также необходим переход к превентивной модели стоматологической помощи. На сегодняшний день уже появляются новые технологии, которые позволяют на самой ранней стадии визуализировать поражение слизистой.

"Переход в систему превентивной медицины... когда основные наши задачи будут направлены на выявление фактора риска, позволяет нам достаточно серьезно снизить стоматологическую заболеваемость. И самое главное, что, благодаря вот такой высокой посещаемости, у нас есть возможность увидеть факторы риска, которые системно влияют на организм человека", - добавил Шевченко.

Он также подчеркнул, что табакокурение является фактором риска развития онкологических заболеваний полости рта.

Тему вреда табакокурения и того, что оно является одним из факторов риска развития онкологических заболеваний, поддержал заведующий отделом клинической эпидемиологии НИИ клинической онкологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, президент Противоракового общества России, член-корреспондент РАН Давид Заридзе, который отметил, что "когда говоришь о противопоказаниях, особенно, когда говоришь о том, что курение является основным фактором риска злокачественных опухолей, это вызывает, так сказать, отторжение у публики и воспринимается как нечто тривиальное".

Заридзе отметил, что факт того, что курение является основным фактором риска злокачественных опухолей, подтверждается множеством исследований разных стран мира.

"Я хочу опровергнуть миф о том, что в России и в мире растёт смертность от злокачественных опухолей. Это не так. Смертность в России от злокачественных опухолей и во всех развитых странах снижается. И она снижается практически исключительно за счёт первичной профилактики. И это не только мной сказано, это уже известно во всём мире. И основным фактором, который повлиял на снижение смертности, является снижение распространённости курения в мире. Но то, что произошло, этого недостаточно. Потому что в мире продолжают курить миллионы людей, и миллионы людей умирают от болезней, связанных с курением", - добавил он.

Он также привел в пример исследование, согласно которому курение ухудшает прогноз онкологических больных, в то время как отказ от курения снижает показатели смертности и улучшает выживаемость.

"У больных, которые отказались от курения, в частности у больных раком лёгких и раком почки, значительно, клинически, статистически достоверно, снижается смертность от всех причин, от злокачественных опухолей и улучшаются показатели выживаемости: трёхлетней, пятилетней выживаемости, общей выживаемости. Причём эта разница в длительности жизни у больных раком лёгкого - 22 месяца, а у больных раком почки - 36 месяцев. То есть, больные раком почки, которые бросили курить, живут на 3 года больше, чем больные, которые продолжали курить", - сказал Заридзе.

Вторая часть проведенного исследования показала, что отказ от курения показывает сравнимый эффект с современными иммунными препаратами. Исходя из исследования, по словам Заридзе, комбинация препаратов и отказа от курения значительно улучшит эффективность современных методов лечения.

Он также подчеркнул, что отказ от курения должен быть частью клинических рекомендаций по оказанию помощи больным онкологическими заболеваниями. "До сих пор мы не можем добиться того, чтобы отказ от курения или лечение никотиновой зависимости было включено в клинические рекомендации. В некоторые медицинские рекомендации они включены, но очень поверхностно. А тут нужны детальные рекомендации по отказу от курения", - подчеркнул он.

Говоря о разрабатываемых вакцинах от рака, Заридзе отметил, что "вакцина разрабатывается индивидуально".

"Это большое достижение, основанное на фундаментальных знаниях. Это очень важно. Но хочу вас огорчить, что в ближайшее время при колоссальном даже успехе этой вакцины в год в России, да и других странах вы вылечите максимум по 100-200 человек. А у нас в рамках заболевания - 500 с лишним тысяч человек в год", - сказал Заридзе.

Он подчеркнул, что разработка вакцинных препаратов от рака "важное достижение", однако, "это практически не имеющее здравоохранической пользы", поэтому важно развивать профилактические меры, так как они могут и должны охватывать все население. "И поэтому приоритеты профилактики очевидны", - добавил Заридзе.

В свою очередь завкафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО МИ РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Медведев напомнил, что для человека новость о том, что у него онкологическое заболевание - это тяжелейший психологический стресс, поэтому важна помощь психологов и психотерапевтов.

"Человек пытается в первые минуты и часы справится с ним привычными способами... и когда-то ему помогало курение, алкоголь или заедание тревоги. Но онкологическое заболевание - это не сиюминутный стресс, который вот здесь произошел... это длительный процесс", - уточнил он.

Медведев напомнил, что вредные привычки формируются у людей в детстве и в подростковом возрасте, а после выявления онкозаболеваний они "начинают играть против пациента", поэтому заниматься психологическим здоровьем человека надо начинать с детства, дети и подростки должны быть ограждены от доступа "к неадаптивным способам справляться со стрессом, таким как табакокурение и потребление алкоголя".

"Что касается постановки диагноза, когда пациенту ставят диагноз "онкологическое заболевание" и говорят, что вы должны бросить курить, это контрпродуктивно, потому что это вызывает у человека еще больший стресс... Поэтому нужно предложить альтернативу. И, мой взгляд, конечно, около онкологического пациента должен стоять не только врач-онколог, но и как минимум психолог, а вообще-то лучше врач-психотерапевт", - добавил Медведев.

По его словам, некоторым онкологическим больным также нужна психотерапевтическая помощь. В среднем, по его словам, до 40% онкологических больных нуждаются даже в психофармотерапии, то есть в назначении антидепрессантов, противотревожных препаратов. А для того, чтобы помочь онкологическим больным отказаться от курения, необходимо предлагать им альтернативу.

Со своей стороны директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович рассказала о факторах, которые могут снизить экономический ущерб от неинфекционных заболеваний, в числе которых также перечислила отказ от курения, которое может вызывать около 50 заболеваний, из которых 19 – онкологические.

"Среди факторов, которые могут снизить ущерб, те самые модифицируемые факторы: примерно 37% составляют нормальный контроль артериального давления, 27% — это курение, а всё остальное — это употребление алкоголя, растущее ожирение и низкая физическая активность. Вот эти, казалось бы, смешные всего лишь 5-6 факторов, меняющие нормальное поведение, приводят к снижению ущерба как минимум на 60% для общества", - сказала Попович.

Она отметила, что принятие концепции борьбы с табаком, привело к некоторому снижению курящих, однако, "начиная где-то с 2013 года, вот это снижение в мужской популяции замедлилось, сейчас оно стагнирует, а в женской популяции до сих пор уровень курения растет". "Через 15-20 лет все те, кто курят, почти гарантированно получат какое-нибудь из онкологических заболеваний", - добавила она.

Попович отметила, что в борьбе с табакокурением эффективна гибкая риск-ориентированная политика. "По оценкам международных агентств, каждый доллар, вложенный в политику борьбы с табакокурением, приносит от 7 до 10 долларов выгоды для общества. Это очень большая эффективность. И, конечно, использование гибких политик, изменение системы только запретов или изменение такой жесткой прямолинейной политики, использование более тонких механизмов, ориентированных на специфические потребности, особенно молодых категорий населения, среди которых максимальное количество курильщиков, вот это, наверное, тот путь, который может привести к успеху", - сказала она.