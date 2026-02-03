Богомолов будет на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов

Режиссер Константин Богомолов Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Трудовой договор с режиссером Константином Богомоловым, назначенным исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заключен на период до проведения выборов ректора, сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ.

"На основании приказа Минкультуры России от 23.01.2026 № 03-КФ-230126 К. Ю. Богомолов назначен с 24.01.2026 исполняющим обязанности ректора Института. Трудовой договор с ним заключен на период до проведения выборов ректора", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

В министерстве напомнили, что Богомолов - театральный деятель, режиссер театра и кино, выпускник филологического факультета Московского государственного университета и Российского государственного института театрального искусства - ГИТИСа, имеет почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

"Таким образом, К. Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации", - добавили в ведомстве.

Ранее в телеграм-каналах появилось открытое письмо в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой с просьбой пересмотреть решение о назначении Богомолова, выбрав на этот пост кандидата, связанного с Школой-студией.

Богомолов был назначен и. о. ректора после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, возглавлявшего Школу-студию с 2013 года.