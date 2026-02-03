Поиск

Обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика арестовали в Петербурге

Сотрудники полиции на месте обнаружения тела мальчика в Ленинградской области
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу жителя Ленинградской области Павла Жилкина, обвиняемого в убийстве ребенка, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения избрана по 31 марта, говорится в сообщении. Уточняется, что вину он признал.

По версии следствия, 30 января в своем автомобиле фигурант ударил по голове ранее знакомого девятилетнего мальчика "из-за отказа совершить иные действия сексуального характера". В результате ребенок умер, после чего Жилкин спрятал тело в Симоновском ручье Ломоносовского района Ленинградской области, заявила пресс-служба.

Жилкина задержали 2 февраля в Псковской области. Ему предъявлено обвинение по статье "убийство".

Ход и результаты расследования дела контролируются прокуратурой Петербурга. Надзорное ведомство оценит деятельность должностных лиц, в том числе связанную с организацией работы с семьями в социально опасном положении, добавили в прокуратуре.

"Убийство малолетнего, инкриминируемое обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления УК РФ предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, 30 января в Красносельском районе Петербурга девятилетний мальчик сел в автомобиль к Жилкину, после чего пропал.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что при обыске в доме Жилкина обнаружены технические средства с порнографическими материалами с участием несовершеннолетних. Следствие проверит задержанного на причастность к другим преступлениям в отношении детей.

