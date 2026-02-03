Поиск

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

По итогам 2026 года инфляция должна снизиться до 5%, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ускорение роста цен в России январе ожидаемо, оно связано с повышением НДС, в целом влияние этого фактора на инфляцию будет краткосрочным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Инфляция в России по итогам 2025 года замедлилась до 5,6%.

"На 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в частности с повышением НДС. По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", - отметил глава государства.

"Во всяком случае, у нас такая практика была раньше - мы это видели при прежнем повышении, так оно происходило. Повторяю, практика есть и, полагаю, есть все основания полагать, что так будет и сейчас. Посмотрим, конечно, но действительно ожидания такие, что этот период будет краткосрочным и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%", - подчеркнул Путин.

Ранее президент подписал документ, реализующий отдельные положения основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы. Документ входил в пакет бюджетных законов. Одобренные поправки, в частности, повышают с 2026 года ставку НДС с 20% до 22%.

Хроника 07 июня 2024 года – 03 февраля 2026 года Инфляция в России
Владимир Путин
