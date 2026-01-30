Премьера спектакля "Шанель № Стравинский" состоится в Москве в Доме музыки 7-8 февраля

Пьеса драматурга Марии Шпильберг образно соединила два характера: французского модельера, основательницы модного дома Габриэль "Коко" Шанель и русского композитора Игоря Стравинского

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Премьера спектакля "Шанель № Стравинский", раскрывающего отношения французского модельера, основательницы модного дома Габриэль "Коко" Шанель и русского композитора Игоря Стравинского, состоится в Московском международном Доме музыки 7-8 февраля.

"С октября мы плотно занимаемся постановкой этого спектакля. Тата – как продюсер и как автор задумки – дольше, а я с конца сентября - октября. Мы готовы представить уже 7-8 февраля в Доме музыки на ваш суд то, что мы натворили, нахулиганили за эти четыре месяца", - сказал режиссер спектакля Талгат Баталов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

Продюсер спектакля и актриса Тата Хачатрян сообщила, что на протяжении года работает над этим проектом. "Могу сказать, как возникла тема (спектакля). Мы сидели после моего спектакля "Шаганэ. Тайна поэта" в Театре им. Ленсовета с директором театра, с моим хорошим товарищем Сергеем Макаровым, на сегодняшний день это заместитель директора Эрмитажа, на тот момент он был главой Комитета по охране памятников Санкт-Петербурга. Мы как-то обменивались идеями. Для меня всегда очень важна историческая нота в создании того или иного проекта. Я тут же зацепилась, когда мы обменивались кучей идей, конкретно за эту тему, за эту пару – Шанель и Стравинский. Мне показалось, в этом будет какой-то успех. 7 и 8 февраля на премьере (в Москве. – ИФ). На премьере в Петербурге 20 февраля билетов уже нет, чему мы несказанно рады", - отметила продюсер и актриса спектакля.

Актер Артем Ткаченко сообщил, что играет в спектакле не только главную мужскую роль – Стравинского, но и роль персонажа, который перекликается с отцом Шанель, который ее оставил. "Так получилось, что я играю две роли. Мне показалась эта тема такой чистой, трогательной. Наверно, этот спектакль может воспитывать у зрителей вкус, а театр, как мне кажется, именно этим должен заниматься. Очень хочется верить, что у нас это получится", - отметил Ткаченко.

Актер сообщил, что его задача как исполнителя главной роли - Стравинского - сыграть "не какой-то памятник, а человека, который боялся быть обычным". Его вторая роль – сторожа театра – "острохарактерная, в которой можно баловаться, шутить, потому что она будет и смешная, и драматичная".

Режиссер спектакля сообщил, что пьесу написала драматург Мария Шпильберг. "Мы были в постоянном диалоге, вместе погружались во все материалы. Прочитали очень много книг, очень много важных фильмов посмотрели про Шанель и Стравинского. Что нас очень привлекло, когда мы писали пьесу: никто не знает, был ли этот роман на самом деле, и была ли эта встреча. Поскольку для художника важна мифология, мифотворчество, и эта мифология создания образа, это было присуще Шанель, это было присуще Стравинскому, поэтому вокруг этого есть такой флер загадки, что было для нас с драматургом очень классным трамплином: мы были абсолютно свободны в том, что мы хотели придумать, просто имея двух героев, два характера, примерно понимая, какие поведенческие паттерны этих характеров. Мы с огромным удовольствием погрузились в жизнь этих двух очень сложносочиненных героев", - рассказал он.

Жанр спектакля, по словам Баталова, - трагикомедия. "Он не музыкальный, но наш композитор – Павел Поляков, написал прекрасную музыку. Музыки в спектакле немного, но и немало. Тата поет одну прекрасную песню, которую мы тоже специально писали для спектакля", - сказал он, уточнив, что сами произведения Стравинского в спектакле не прозвучат.

Баталов сообщил, что продолжительность спектакля – 1 час 25 минут. Возрастное ограничение в настоящее время – 16+. При этом он создан для широкой аудитории. В команде, которая работала над созданием спектакля: видеохудожник Дмитрий Соболев, хореограф Никита Белых, саундизайнер - Даниил Давлетов, сообщил Баталов.

Помимо этого, режиссер сообщил, что предусмотрены гастроли спектакля, пока по России. Он также добавил, что у спектакля есть и фестивальные амбиции.

Исполнительная главной роли уточнила, что художником по костюмам Шанель в спектакле стала российский дизайнер Юлия Янина – основатель и креативный директор модного дома YANINA Couture. "Для меня было важно сшить образ Коко Шанель, это большая ответственность, и я к этому вопросу подошла основательно", - отметила она.

Художником по мужским костюмам стал Георгий Мествиришвили, это ателье AMANTI DEI COSTUMI, добавил режиссер.