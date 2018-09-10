Геннадий Зюганов назвал прошедшие выборы, по сути, референдумом по пенсионной реформе

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что прошедшая выборная кампания, по сути, сработала как референдум по выявлению отношения граждан РФ к предлагаемым изменениям в пенсионное законодательство.

"Завершилось абсолютное доминирование "Единой России", завершилось навсегда. Продолжение прежнего курса, считаю, недопустимо и крайне опасно", - сказал Г.Зюганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

Он считает, что на результаты выборов влияние оказали проводимые изменения в пенсионное законодательство. "По сути, состоялся референдум, где граждане высказали свое отношение к предлагаемой пенсионной реформе", - считает лидер КПРФ.

Г.Зюганов также отметил, что "наилучший результат на выборах губернаторов показал Андрей Клычков; он же единственный из губернаторов полностью участвовал во всех дебатах".

Второй результат, добавил Г.Зюганов, получил член президиума ЦС "Справедливой России" Александр Бурков в Омской области - этот тот случай, когда КПРФ договорилась с "эсерами" о поддержке. "Наша команда будет участвовать, в том числе, и в формировании его правительства", - сказал также лидер КПРФ.

Кроме того, в партии заговорили по результатам завершившейся избирательной кампании о формировании в России двухпартийной системы.

"Конкуренция с КПРФ столь сильно поджимает "Единую Россию", что, в принципе, можно говорить о формировании двухпартийной системы", - сказал секретарь Центрального комитета КПРФ С.Обухов.

Он отметил, что по итогам прошедшей выборной кампании "произошло замещение в целом ряде регионов лидирующей партии "Единой России" на КПРФ".

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ФИЛЬТРЕ

Г.Зюганов заявил, что необходимо отменить "муниципальный фильтр" на выборах.

"Я бы посоветовал президенту отменить "муниципальный фильтр", он не нужен никому", - сказал лидер КПРФ.

Г.Зюганов напомнил, что год назад три думские фракции писали по этому поводу письмо главе государства. "Он сказал, после президентских выборов, похоже, отменим, но затянулось решение", - сказал он.

Кроме того политик считает, что не стоит проводить второй тур на выборах губернатора Владимирской области, так как в результате "провалились все кандидаты".

"Там второй тур не с кем проводить, по-хорошему надо обратиться официально к президенту", - сказал политик.

По мнению Г.Зюганова, во Владимирской области было бы разумно сейчас назначить исполняющего обязанности губернатора с тем, чтобы через год провести там полноценные выборы. "По Владимирской области, считаю, это было бы самое правильное решение", - сказал лидер КПРФ.

Кандидат от "Единой России", губернатор Владимирской области Светлана Орлова предварительно получила 36,34% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин получил 31,38%, они выходят во второй тур.

С.Бирюков от "Справедливой России" набирает 17,42%. Замыкает список Сергей Глумов ("Патриоты России"), который получил 6,79% голосов.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова заявляла о необходимости коррекции "муниципального фильтра".

"Несмотря на то, что ряд достойных кандидатов, которые могли бы составить серьезную конкуренцию в том или ином регионе, не смогли преодолеть так называемый муниципальный фильтр - я так понимаю, наше единодушное мнение в том, что его (муниципальный фильтр. - ИФ) нужно будет корректировать - даже несмотря на это, в целом кампания очень высококонкурентная", - заявила Э.Памфилова.

О НЕЗАВИСИМОСТИ ДНР И ЛНР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступает за соблюдение минских договоренностей по Донбассу, однако считает, что этому процессу помогло бы признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Я сторонник продолжения минского процесса, но признание республик абсолютно не помешает вести этот диалог", - сказал Г.Зюганов.

Он выразил возмущение, что президент Украины "Петр Порошенко со своей публикой ни разу не сели за стол переговоров с руководителями Донецка и Луганска".

Ранее Г.Зюганов уже призывал признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. "Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики, хватит издеваться над ними", - сказал Г.Зюганов 11 января 2017 года на открытии весенней сессии Госдумы.

А год назад, 8 сентября 2017 года, он заявил, что введение миротворцев ООН на линию разграничения в Донбассе может привести к повторению в этом регионе сценария Югославии или Корейского полуострова.