"Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 4 января, не планируют вносить корректировки в производственный план и, вероятнее всего, оставят в силе решение о паузе в наращивании добычи нефти в первом квартале 2026 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трех неназванных делегатов.

Таким образом, уровни добычи в первом квартале будут определяться на уровне квот, действующих в декабре.

При этом для ряда стран по-прежнему действуют компенсационные графики. В частности, Казахстан в январе вступает в фазу активного погашения "долга" за сверхдобычу в предыдущие периоды, из-за чего весь производственный план ОПЕК+ должен перейти к последовательному снижению.

Если в декабре общая квота альянса (с учетом компенсаций) составляла 38,216 млн б/с, то в январе она должна снизиться до 38,088 млн б/с, в феврале - до 37,826 млн б/с, в марте - до 37,768 млн б/с.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) имели два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний пакет ограничений изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того, как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали ускоренно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и теперь в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу в наращивании на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок ограничения в 2,2 млн б/с.

