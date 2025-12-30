Путин подписал указ о спецсборах граждан, пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году на специальные сборы граждан России, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС РФ.

Согласно документу, сборы будут проводиться для "обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения".

Указом правительству поручено определить перечень таких объектов, а министерству обороны - перечень воинских частей Вооруженных сил, обеспечивающих проведение специальных сборов.

Документ от 30 декабря вступил в силу со дня официального опубликования. Он размещен на портале правовой информации.