"Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром"

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Алкогольный рынок РФ завершает текущий год ожидавшейся крупной сделкой: "Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром".

"Настоящим пресс-релизом компания АО "Татспиртпром" информирует о получении одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы на покупку АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром"", - сообщается в пресс-релизе "Татспиртпрома".

30 декабря 2025 года АО "Связьинвестнефтехим" подписало юридически обязывающее соглашение о продаже АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром". "Татспиртпром" принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

"Сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки", - говорится в пресс-релизе.

Сумма сделки не раскрывается.

В ФАС эту информацию не комментируют.

Как сообщалось ранее, модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией.

Головные офисы АО "Росспиртпром" и АО "Татспиртпром" будут находиться в Казани.

"Татспиртпром" объединяет два спиртовых и два ликеро-водочных завода, а также винзавод Vigrosso в Казани.

АО "Росспиртпром" было создано в 2009 году. Ему принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из 8 спиртовых заводов мощностью 22,5 млн декалитров спирта в год и двух сервисных компаний. По распоряжению правительства РФ от 2023 года "Росспиртпром" был включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы. В 2024 году в рамках приватизации компания была продана на аукционе ООО "Бизнес-Альянс".