"Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром"
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Алкогольный рынок РФ завершает текущий год ожидавшейся крупной сделкой: "Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром".
"Настоящим пресс-релизом компания АО "Татспиртпром" информирует о получении одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы на покупку АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром"", - сообщается в пресс-релизе "Татспиртпрома".
30 декабря 2025 года АО "Связьинвестнефтехим" подписало юридически обязывающее соглашение о продаже АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром". "Татспиртпром" принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".
"Сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки", - говорится в пресс-релизе.
Сумма сделки не раскрывается.
В ФАС эту информацию не комментируют.
Как сообщалось ранее, модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией.
Головные офисы АО "Росспиртпром" и АО "Татспиртпром" будут находиться в Казани.
"Татспиртпром" объединяет два спиртовых и два ликеро-водочных завода, а также винзавод Vigrosso в Казани.
АО "Росспиртпром" было создано в 2009 году. Ему принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из 8 спиртовых заводов мощностью 22,5 млн декалитров спирта в год и двух сервисных компаний. По распоряжению правительства РФ от 2023 года "Росспиртпром" был включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы. В 2024 году в рамках приватизации компания была продана на аукционе ООО "Бизнес-Альянс".