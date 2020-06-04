Москве будет выгодно подключение Пекина к переговорам по СНВ - эксперт

В информационном агентстве "Интерфакс" прошла онлайн-сессия "Примаковских чтений" на тему "Китай - США: есть ли угроза трансформации возникающей биполярности в холодную войну 2.0?" - нового совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса"

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Подключение Китая к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) поставит Россию в более выгодное положение, Москва могла бы поделиться с Пекином опытом ведения переговоров в этой сфере, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Выступая в четверг на онлайн-сессии "Примаковских чтений", проводимых "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН, он напомнил, что администрация Трампа выдвинула в качестве условия продления ДСНВ требование, чтобы к нему присоединился Китай.

"Но это ведь явная глупость, потому что Россия и США не будут сокращаться до количества ядерных вооружений, которые есть у Китая. И мы вовсе не хотим позволить Китаю сравняться с нами по количеству ядерных вооружений. Тем более что Китай отказывается от ведения переговоров. И это может быть использовано для того, чтобы Договор СНВ-3 прекратил существование и может начаться полный хаос в сфере ядерных вооружений", - сказал Рогов.

Он продолжил, что это приведет к "соперничеству без всяких правил, как это было до кубинского кризиса и потом подписания в начале 70-х годов первых соглашений, - договор по ПРО, по ограничению стратегических вооружений между СССР и США".

"И здесь, мне кажется, очень важно нам попытаться объяснить нашим китайским друзьям, что контроль над вооружениями - это та сфера, где можно защитить свои интересы, вовсе не капитулировать, а добиться ограничений наиболее опасных систем потенциального противника", - отметил Рогов.

Он подчеркнул, что у Китая нет никакого опыта ведения подобных переговоров. "Мы должны были бы поделиться таким опытом и вместе с Китаем попробовать начать переговоры с американцами. Это поставило бы нас в более выгодные условия, хотя, конечно, в американо-китайской конфронтации нам надо... уподобиться персонажу, который сидит на заборе и машет хвостом и смотреть как слон и кит внизу занимаются разборками", - сказал он.

Рогов также считает, что у США не хватит ресурсов для того, чтобы обеспечить сдерживание РФ и Китая

"Если победит двойное сдерживание, то это может привести к крайне тяжелым последствиям для самих Соединенных Штатов. Ведь они когда-то проводили двойное сдерживание в отношении Ирака и Ирана, смотрите чем дело кончилось. А двойное сдерживание Китая и России, двух таких держав - просто у Америки пупок развяжется. Тем более, учитывая огромный бюджетный дефицит, который сейчас резко вырос в результате коронавирусного кризиса", - подчеркнул он.

В свою очередь ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что Россия "должна максимально сохранять свободу рук и, конечно, стремиться к тому, чтобы не ангажироваться глубоко в какие-то политические обязательства".