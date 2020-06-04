Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

Москве будет выгодно подключение Пекина к переговорам по СНВ - эксперт

В информационном агентстве "Интерфакс" прошла онлайн-сессия "Примаковских чтений" на тему "Китай - США: есть ли угроза трансформации возникающей биполярности в холодную войну 2.0?" - нового совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса"

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Подключение Китая к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) поставит Россию в более выгодное положение, Москва могла бы поделиться с Пекином опытом ведения переговоров в этой сфере, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Выступая в четверг на онлайн-сессии "Примаковских чтений", проводимых "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН, он напомнил, что администрация Трампа выдвинула в качестве условия продления ДСНВ требование, чтобы к нему присоединился Китай.

"Но это ведь явная глупость, потому что Россия и США не будут сокращаться до количества ядерных вооружений, которые есть у Китая. И мы вовсе не хотим позволить Китаю сравняться с нами по количеству ядерных вооружений. Тем более что Китай отказывается от ведения переговоров. И это может быть использовано для того, чтобы Договор СНВ-3 прекратил существование и может начаться полный хаос в сфере ядерных вооружений", - сказал Рогов.

Он продолжил, что это приведет к "соперничеству без всяких правил, как это было до кубинского кризиса и потом подписания в начале 70-х годов первых соглашений, - договор по ПРО, по ограничению стратегических вооружений между СССР и США".

"И здесь, мне кажется, очень важно нам попытаться объяснить нашим китайским друзьям, что контроль над вооружениями - это та сфера, где можно защитить свои интересы, вовсе не капитулировать, а добиться ограничений наиболее опасных систем потенциального противника", - отметил Рогов.

Он подчеркнул, что у Китая нет никакого опыта ведения подобных переговоров. "Мы должны были бы поделиться таким опытом и вместе с Китаем попробовать начать переговоры с американцами. Это поставило бы нас в более выгодные условия, хотя, конечно, в американо-китайской конфронтации нам надо... уподобиться персонажу, который сидит на заборе и машет хвостом и смотреть как слон и кит внизу занимаются разборками", - сказал он.

Рогов также считает, что у США не хватит ресурсов для того, чтобы обеспечить сдерживание РФ и Китая

"Если победит двойное сдерживание, то это может привести к крайне тяжелым последствиям для самих Соединенных Штатов. Ведь они когда-то проводили двойное сдерживание в отношении Ирака и Ирана, смотрите чем дело кончилось. А двойное сдерживание Китая и России, двух таких держав - просто у Америки пупок развяжется. Тем более, учитывая огромный бюджетный дефицит, который сейчас резко вырос в результате коронавирусного кризиса", - подчеркнул он.

В свою очередь ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что Россия "должна максимально сохранять свободу рук и, конечно, стремиться к тому, чтобы не ангажироваться глубоко в какие-то политические обязательства".

Пресс-центр

Предприниматели рассказали о работе над планом по восстановлению экономики РФ (видео)

Предприниматели рассказали о работе над планом по восстановлению экономики РФ (видео)

Возникновение новой биполярности сулит угрозу России, Москва должна быть независимым центром силы - эксперты (видео)

Возникновение новой биполярности сулит угрозу России, Москва должна быть независимым центром силы - эксперты (видео)

Ректор РАНХиГС считает, что ЕГЭ должен сохраниться и как вступительный, и как выпускной экзамен (видео)

Ректор РАНХиГС считает, что ЕГЭ должен сохраниться и как вступительный, и как выпускной экзамен (видео)

Артисты - одна из самых безработных категорий в период пандемии (видео)

Артисты - одна из самых безработных категорий в период пандемии (видео)

Суммарные потери медиасферы по итогам года могут составить около 100 млрд руб. - Минкомсвязь (видео)

Суммарные потери медиасферы по итогам года могут составить около 100 млрд руб. - Минкомсвязь (видео)

Фотогалереи

Фотохроника 3 июня
7

Фотохроника 3 июня

Фотохроника 2 июня
7

Фотохроника 2 июня

Фотохроника 1 июня
8

Фотохроника 1 июня

Хроника коронавируса. Июнь.
13

Хроника коронавируса. Июнь.

Протесты у Белого дома в США
10

Протесты у Белого дома в США

SpaceX впервые запустила корабль с астронавтами на борту
10

SpaceX впервые запустила корабль с астронавтами на борту

Задержания у здания МВД в Москве
6

Задержания у здания МВД в Москве

Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19
9

Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19

Празднование Дня Победы в России
13

Празднование Дня Победы в России

Фотографии лауреатов Пулитцеровской премии
15

Фотографии лауреатов Пулитцеровской премии

Инфекционный центр в Новой Москве
12

Инфекционный центр в Новой Москве

Победители World Press Photo 2020
8

Победители World Press Photo 2020

Проверка цифровых пропусков в Москве
8

Проверка цифровых пропусков в Москве

Москва в режиме самоизоляции
16

Москва в режиме самоизоляции

Хроника коронавируса. Март.
56

Хроника коронавируса. Март.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке
5

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия
10

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия

Венецианский карнавал
10

Венецианский карнавал

Выставка Сальвадора Дали в Москве
10

Выставка Сальвадора Дали в Москве

Ралли "Дакар"
12

Ралли "Дакар"

Лучшие спортивные фотографии 2019 года
34

Лучшие спортивные фотографии 2019 года

Снос киноцентра "Соловей" в Москве
6

Снос киноцентра "Соловей" в Москве

American Music Awards
13

American Music Awards

Известные футболисты - сыновья звездных игроков
9

Известные футболисты - сыновья звездных игроков

Чемпионат мира по водным видам спорта
12

Чемпионат мира по водным видам спорта

Исторический рубеж "Формулы-1"
12

Исторический рубеж "Формулы-1"

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код