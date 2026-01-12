Поиск

Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правительство Гренландии не поддерживает желание США получить контроль над этим регионом и рассчитывает на помощь НАТО. Об этом сообщает в понедельник издание Le Figaro со ссылкой на заявление гренландского правительства.

"Гренландия никоим образом не принимает желание США "взять во владение" ее огромную территорию и активизирует усилия для того, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "правящая коалиция Гренландии никаким образом не может это принять".

Правительство острова также подчеркнуло, что "Гренландия всегда будет частью западного оборонительного союза".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии находится космическая база США "Питуффик".

