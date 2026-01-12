Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Почти два миллиона человек посетили федеральные музеи в новогодние праздники, самыми посещаемыми стали Русский музей, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"С 31 декабря по 11 января музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 944 648 человек - на 300 000 больше, чем в прошлом году. В дни зимних каникул музеи стали важными площадками семейного досуга: около 148 000 посетителей составили представители многодетных семей", - написала Любимова в своем канале в Мах.

Она уточнила, что самыми посещаемыми стали Русский музей, который посетили 208 674 человек, Третьяковская галерея (201 112) и Государственный Эрмитаж (150 952).

Традиционно, как отметила министр, высокий интерес сохранился к музейным комплексам и заповедникам. Так, Петергоф посетили 134 000 человек, Царское Село - 117 376, Новгородский музей-заповедник - 103 475, Павловск - 101 705, Владимиро-Суздальский музей-заповедник - 92 524.

ГМИИ им. А.С. Пушкина во время новогодних каникул посетили 90 158 человек, а Государственный исторический музей - 75 853, уточнила министр.

В число самых посещаемых федеральных музеев также вошел Музей Мирового океана (г. Калининград) - 69 834 человека. Рост интереса, как уточнила Любимова, связан с открытием нового корпуса "Планета Океан" и насыщенной праздничной программой.

"Показатели новогодних каникул подтверждают, что музеи остаются значимой частью культурной жизни страны и пространством притяжения для семейной аудитории", - добавила Любимова.