Капитализация Alphabet впервые превысила $4 трлн

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость американской Alphabet Inc., материнской компании Google, на торгах в понедельник превысила $4 трлн.

В ходе сессии котировки ее акций поднимались на 1,7%, до $334,04 за штуку, но затем перешли к снижению на 0,2%. За 2025 год рыночная стоимость компании подскочила на 65%.

Как сообщает CNBC, Apple приняла решение использовать ИИ-модель Gemini, разработанную Alphabet, в своем голосовом помощнике Siri. Ранее СМИ писали, что за это компания будет получать примерно $1 млрд в год.

Отметку в $4 трлн рыночной стоимости ранее преодолевали Nvidia, Microsoft и Apple, и только Nvidia стоила более $5 трлн.

