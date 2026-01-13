Поиск

Во вторник Госдума откроет весеннюю сессию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник проведет первое в весенней сессии 2026 года заседание.

В начале заседания выступит председатель Думы Вячеслав Володин, затем выступят представители фракций, следует из проекта повестки.

Кроме того, депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в частности, в первом чтении планируется обсудить инициативы о повышении ответственности глав регионов за организацию детского отдыха (1094314-8); о льготах для вдов участников СВО при поступлении в вузы и колледжи (992160-8); о передвижных аптечных пунктах (1100211-8).

В повестке предусматривается рассмотрение в первом чтении законопроекта о расширении сферы действия закона, определяющего порядок осуществления иностранных инвестиций в российские стратегически значимые предприятия (1082676-8), сказал журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

По его словам, на пленарных заседаниях 13 и 14 января планируется также рассмотреть вопросы о ратификации ряда международных соглашений.

Весенняя сессия станет заключительной в восьмом созыве, так как осенью должны состояться выборы в новый, девятый, созыв нижней палаты российского парламента.

