ЕГЭ в России будут сдавать 640 тыс. человек, это на 10% меньше, чем планировалось - Кравцов (видео)

Глава Минпросвещения заявил, самым массовым останется обязательный русский язык, на втором месте - обществознание, продолжается тенденция к увеличению доли выбравших естественнонаучные предметы, такие как биология, физика и химия

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что российские школьники, закончившие 9-е и 11-е классы, получат свои аттестаты в ближайшие дни.

"Сегодня все приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы. Кто не успеет получить их сегодня, то в понедельник, как мы уже сказали, 15 июня. Поэтому здесь никаких проблем нет", - сказал Кравцов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По его словам, в некоторых регионах школьные аттестаты были выданы раньше срока, однако школьники с проблемами столкнуться не должны.

"Там, где выданы были раньше аттестаты, это технические вопросы, они будут заменены, никто не пострадает, регионы об этом в курсе. Мы на прямой связи с министрами", - сказал Кравцов.

"Учащиеся и 9-х, и 11-х классов все аттестаты получат", - подчеркнул он.

Глава Минпросвещения сообщил также, что решение выдавать школьные аттестаты за 11-й класс без сдачи ЕГЭ привело к снижению на 10% числа участников в этом году.

"700 тыс. - это было до решения по поводу выдачи аттестатов. Процентов на десять сократилось, то есть порядка 650 тыс., 640 тыс. примерно", - сказал Кравцов.

По его словам, предпочтения сдающих в выборе предметов ЕГЭ кардинальным образом не изменились, "каких-то скачков нет": в частности, самым массовым останется обязательный русский язык, на втором месте - обществознание, который традиционно является наиболее популярным предметом по выбору. Кроме того, продолжается отмечавшаяся ранее тенденция к увеличению доли выбравших естественнонаучные предметы, такие как биология, физика и химия.

Статистика по выбору предметов будет обнародована позже.

Отвечая на вопрос об обязательном тестировании учащихся на коронавирус, Кравцов сообщил, что обязательного требования тестировать всех сдающих ЕГЭ в России на COVID-19 в России нет - субъектам РФ рекомендуется это сделать, но окончательное решение остается за регионом.

"Там, где регионы имеют возможность и считают необходимым проводить такую диагностику, она там будет организована. Но это как рекомендация", - сказал министр.

Он уточнил, что обязательными являются требования о ношении масок организаторами, недопуск к организации ЕГЭ лиц старше 65 лет, обработка рук атисептиками и социальная дистанция не менее 1,5 м, в том числе при рассадке в аудиториях.

Министр просвещения России на фоне развития ситуации с коронавирусом надеется, что детсады и школы начнут учебу 1 сентября в очном режиме.

"Что касается 1 сентября. Мы готовимся - система образования, детские сады, школы - к тому, что 1 сентября учащиеся пойдут в свои школы", - сказал Кравцов.

Министр добавил, что при этом образовательным организациям нужно будет выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Кравцов также сообщил, что в российских школах может появиться новый курс по выбору, в рамках которого ученикам расскажут о генетике.

"Конечно, поручение президента будет исполнено. Посмотрим, тоже обсудим с педагогами, учителями, со специалистами, кто разрабатывает содержание образования, как это эффективнее сделать: будет либо элективный курс или (нужно) внести это в программу школьную. Поэтому в рамках реализации этого поручения мы соответствующее обсуждение проведем и примем наиболее эффективное решение", - сказал министр.

По словам министра, генетика - важная область науки, где ведется много исследований, и Минпросвещения поддерживает "интерес учащихся в этом направлении".