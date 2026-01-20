Поиск

Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Командование Вооруженных сил Канады смоделировало ответ на гипотетическое американское вторжение, сообщает во вторник издание The Globe and Mail.

"Вероятно, впервые за сто лет канадские Вооруженные силы разработали модель американского нападения на страну, и ответ Канады на него", - приводит газета слова двоих неназванных представителей канадской армии.

Собеседники издания признали, что у Канады нет ни достаточного количества людей, ни передового оборудования для того, чтобы противостоять США обычными средствами, поэтому при разработке модели упор был сделан на партизанской войне.

В то же время представители армии отметили, что выработка сценария действий канадской армии в условиях гипотетического нападения с юга не является военным планом, а носит лишь концептуальный характер.

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что Канаде следовало бы присоединиться к США.

Дональд Трамп США Канада
