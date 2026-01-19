Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Поиск

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Выставка "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург" Государственной Третьяковской галереи установила рекорд посещаемости, проект посетили 566 тыс. человек, сообщили в пресс-службе галереи.

"В Третьяковской галерее завершилась масштабная выставка "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург", установившая рекорд посещаемости с 2019 года. Проект, проходивший с 10 июня 2025 года по 18 января 2026 года на Крымском Валу, собрал 566 тыс. посетителей. Этот показатель также стал одним из самых высоких в России за последние годы для выставок с отдельным билетом", - сообщили в пресс-службе галереи.

Как отметила заместитель директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова, высокая посещаемость выставки Брюллова "подтверждает интерес к русской классике, во многом сформированный выставочной концепцией музея".

Масштабная монографическая выставка "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург", посвященная 225-летию со дня рождения автора, открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу 10 июня; на выставке представлены более 170 произведений художника.

Москва Третьяковская галерея
