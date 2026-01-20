Поиск

Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские производители мяса, прежде всего свинины и курятины, озабочены резким ростом импорта мяса птицы из Китая, который произошел в 2025 году. Они считают, что за этой динамикой надо внимательно следить и своевременно реагировать на нее.

"Тренд, о котором не могу сегодня не сказать, поскольку он начал играть все более серьезную роль, - это начавшийся обвальный импорт, обвальный в обратную сторону, относительно дешевой китайской курицы, а точнее филе грудки", - заявил глава Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев на конференции "Агротренды России - 2026".

По его словам, импорт растет огромными темпами. "По итогам года мы ввезли уже более 110 тысяч тонн, примерно уже по 20 тысяч тонн в месяц. И если мы такими темпами продолжим это делать, то 200-250 тысяч тонн ввезенного такого постного филе равносильно полумиллиону тонн свинины в пересчете на постность в живом весе", - заявил он.

Как сказано в его презентации, при сохранении тенденции 2025 года по импорту мяса птицы из КНР с внешнеторговой себестоимостью в 250-280 рублей за кг цены на свиной окорок в России могут снизиться на 10-15% (среднегодовая цена в 2025 году 290 рублей за кг) и опуститься до или даже ниже себестоимости.

"Это тот тренд, который нас сегодня реально заботит, мы думаем, что с ним делать. Не будем говорить, что это абсолютно катастрофическая ситуация, но это как раз то, о чем всегда говорят: нужно следить за рынками, заниматься ими и принимать своевременные решения", - подчеркнул Ковалев.

С этой позицией согласна и гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, вопрос об импорте стоит, "за ним надо следить".

По данным Росптицесоюза, в 2025 году Россия в целом импортировала 327,4 тысячи тонн мяса птицы, что на 4,3% больше, чем в 2024 году.

По данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, экспортная выручка страны от поставок мяса птицы в Россию в 2025 году выросла до $175,4 млн со $125,6 млн в 2024 году. Причем рост наблюдался в течение всего года: в январе объем поставок составлял $4,1 млн, в декабре - $21,9 млн. Самый большой показатель - на $25,1 млн - пришелся на октябрь.

Россия в 2025 году экспортировала в Китай мяса птицы и субпродуктов на $445,6 млн, что на 3,6% больше, чем в 2024 году (на $430 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, российским птицеводам удалось сохранить второе место среди поставщиков мяса птицы на китайский рынок после Бразилии (на $795,6 млн). Топ-3 замыкает Таиланд (с $389,5 млн). Всего в прошлом году Китай импортировал мясо птицы из 12 стран.

В декабре Россия снизила экспорт до $33,6 млн с $39,1 млн годом ранее. Но по сравнению с ноябрем (на $30,9 млн) отмечен рост. Самый большой объем поставок в прошлом году пришелся на август - на $51,4 млн, самый низкий - на октябрь (на $26,3 млн).

По предварительной оценке Росптицесоюза, в 2025 году РФ всего экспортировала 445,4 тысячи тонн мяса птицы, что на 6,4% больше, чем в 2024 году (428,1 тысячи тонн).

Китай Юрий Ковалев Галина Бобылева Росптицесоюз Национальный союз свиноводов ГТУ
