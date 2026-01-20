Red Wings задерживает несколько рейсов на Шри-Ланку из-за обслуживания самолета

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings вынужденно корректирует расписание нескольких рейсов из городов РФ в Хамбантоту (курорт на южном побережье Шри-Ланки) и обратно, запланированных на 20-22 января.

Согласно сообщению перевозчика, "в связи с дополнительным техническим обслуживанием авиалайнера" переносится время вылета рейсов WZ3077 (Москва-Хамбантота), WZ3136 (Хамбантота-Самара), WZ3135 (Самара-Хамбантота), WZ3196 (Хамбантота-Санкт-Петербург), WZ3195 (Санкт-Петербург-Хамбантота), WZ3078 (Хамбантота-Москва). В частности, рейс WZ3077, по данным сайта Red Wings, задерживается на 10,5 часов, WZ3136 - почти на 10.

"Мы предоставляем пассажирам рейса WZ3077 напитки, питание, а также размещаем их в гостинице за счет авиакомпании", - отметили в Red Wings.

На всех указанных рейсах задействован широкофюзеляжный Boeng 777-200.