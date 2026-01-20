Поиск

Red Wings задерживает несколько рейсов на Шри-Ланку из-за обслуживания самолета

Red Wings задерживает несколько рейсов на Шри-Ланку из-за обслуживания самолета
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings вынужденно корректирует расписание нескольких рейсов из городов РФ в Хамбантоту (курорт на южном побережье Шри-Ланки) и обратно, запланированных на 20-22 января.

Согласно сообщению перевозчика, "в связи с дополнительным техническим обслуживанием авиалайнера" переносится время вылета рейсов WZ3077 (Москва-Хамбантота), WZ3136 (Хамбантота-Самара), WZ3135 (Самара-Хамбантота), WZ3196 (Хамбантота-Санкт-Петербург), WZ3195 (Санкт-Петербург-Хамбантота), WZ3078 (Хамбантота-Москва). В частности, рейс WZ3077, по данным сайта Red Wings, задерживается на 10,5 часов, WZ3136 - почти на 10.

"Мы предоставляем пассажирам рейса WZ3077 напитки, питание, а также размещаем их в гостинице за счет авиакомпании", - отметили в Red Wings.

На всех указанных рейсах задействован широкофюзеляжный Boeng 777-200.

Red Wings Москва Самара Санкт-Петербург Шри-Ланка Хамбантоту
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

Red Wings задерживает несколько рейсов на Шри-Ланку из-за обслуживания самолета

 Red Wings задерживает несколько рейсов на Шри-Ланку из-за обслуживания самолета

Каллас заявила, что ЕС на стороне Гренландии в вопросе защиты ее суверенитета

С экс-депутата Курской облдумы взыскали 4,1 млрд рублей по делу о хищениях на фортификациях

"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

 "Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

Заграждения против БПЛА устанавливают в белгородском приграничье

Дума приняла в I чтении проект об усилении трудовых гарантий для участников СВО

Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

 Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

 Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });