Комплаенс становится неотъемлемой частью российского бизнеса независимо от его масштаба, считают эксперты

Комплаенс становится неотъемлемой частью российских компаний независимо от их масштабов, способствуя формированию культуры этичного ведения бизнеса, считает президент "Национальной Ассоциации Комплаенс" Владимир Балакин.

"Мы понимаем комплаенс–систему, во–первых, как систему, которая следит за <…> исполнением регулятивных мер всеми участниками бизнеса и пространства рыночного в России. Мы понимаем, что система комплаенс отвечает за заблаговременное выявление рисков и, кроме того, помогает формировать этичный бизнес, культуру, которая сейчас как никогда актуальна для успешного развития бизнеса. Мы понимаем, что комплаенс навсегда должен стать неотъемлемой частью российского бизнеса независимо от того, какого масштаба, какого уровня будет этот бизнес", — сказал Балакин на пресс-конференции, посвященной появлению новой профессии "специалист в области комплаенса", прошедшей в среду в пресс-центре "Интерфакса".

По его словам, внедрение комплаенс–культуры невозможно без создания специального профессионального стандарта, который поможет сформулировать требования к профессиональному образованию, практическому опыту, знаниям и навыкам специалистов в этой области.

"Три года назад ориентировочно инициативно "Национальная Ассоциация Комплаенс" вместе с экспертным сообществом, которое мы объединяем, и вместе с Министерством труда решили, что такой стандарт как раз будет нужен. Но много времени ушло на то, чтобы объединить мнения множества экспертов. Много времени ушло на то, чтобы сформулировать именно то важное, нужное, что будет работать в этом стандарте", — отметил глава ассоциации.

Вместе с этим Национальная Ассоциация Комплаенс старается изучать международный опыт в этой сфере, учитывать сложности и особенности внедрения стандартов, с которыми столкнулись другие страны.

"Национальная Ассоциация Комплаенс от России присутствует в очень большом объединении мировом, это федерация международная комплаенс ассоциаций. Это множество профессиональных комплаенс–специалистов, регуляторов, это те представители бизнеса, которые показывают сейчас примеры лучших практик, примеры инновационных решений, примеры формирования этики бизнеса и культуры корпоративной. <…> Это нам дает возможность <…> при формировании стандарта специалистов в сфере комплаенс учитывать особенности, которые есть в мире, которые уже отработаны", — подытожил Балакин.

Начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов в свою очередь добавляет, что не стоит понимать под комплаенсом простое соблюдение законов. По его мнению, за этим стоит понятием стоит более глубокое понимание духа закона, взаимодействия с регуляторами, построения внутренних процессов.

"Система комплаенс имеет много определений, можно по–разному переводить это слово. Мне, честно говоря, кажется, слово очень удачное, потому что емко раскрывает все грани этого направления. Чаще всего говорят, что комплаенс — это соответствие. Самое простое определение, самый простой перевод — соответствие законодательству. Но, наверное, это не совсем, что включает в себя комплаенс. Комплаенс — это, конечно, работа с рисками, это работа с законодательством, это работа с регуляторами и с построением внутренних процессов, которые есть в самой компании. Поэтому говорить, что это просто соответствие, нельзя. Это следование, это уважение", — заявил Молчанов.

Он напомнил, что подобное понимание "уважения к закону" сложилось и у его коллег по антимонопольному комплаенсу в Великобритании. Это, считает Молчанов, "соответствует и нашей традиции". "Я имею ввиду российскую традицию, когда закон — это не просто формальное требование. Исполнение закона и достижение цели возникает тогда, когда есть не только его знание, но есть и принятие, внутреннее принятие, соответствие этому закону и уважение этого закона", — сказал представитель службы.

"Мы в прошлом году совместно с правительством, совместно с нашими коллегами в Государственной Думе проработали закон и впервые, наверное, в нашем таком законодательном поле одно из направлений, (а именно — ред.) <…> антимонопольной комплаенс, получило нормативно–правовое закрепление в закон о защите конкуренции. 1 марта 2020 года были внесены поправки, дающие определение антимонопольного комплаенса, требования к тому, что называется антимонопольным комплаенсом, и, соответственно, какие возможны результаты его внедрения и реализации в компании", — напомнил начальник управления ФАС.

Основная особенность современного законодательства, по мнению Молчанова, заключается в том, что оно построено по принципу "как делать нельзя". "А как нужно делать? Где вот это белое поле? <…> Как раз политика комплаенса позволяет понять вот эти направления добросовестного поведения, белого поля", — отметил он.

С ним согласился и директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. Он добавил, что комплаенс не только про соблюдение законов, но и про соблюдение принципов, устоявшихся в деловой среде.

"Комплаенс — это именно про уважение не только к закону, но и к принципам, которые существуют на рынке и в деловой среде, в деловой практике и принятие этих принципов и, в общем–то, распространение их в том кругу профессионального сообщества и еще с потребителем в том числе. То есть чтобы те принципы добросовестного уважительного поведения были не только в кругу профессионалов, но и с точки зрения от профессионала к потребителю услуг", — заявил Лях.

По его мнению, комплаенс служит "мостиком" между бизнесом и государством. При этом комплаенс закрывает пробелы в законодательстве, которые возникают из–за постоянной изменчивости деловой среды. "Понятно, что не все описывается законодательно, не все описывается правилами. Деловая культура весьма пластична, тем не менее, вот именно комплаенс позволяет эту деловую культуру переводить как раз через мостик на принципы и эти принципы культивировать с точки зрения добросовестного поведения, добросовестного подхода", — сказал Лях.

"Сейчас понятие комплаенс является уже устоявшимся во всем мире. Создание профстандарта поможет более активно и широко интегрировать саму функцию в бизнес–среду. В крупных финансовых компаниях, которые используют риск–ориентированный подход в управлении, комплаенс–менеджмент уже сейчас стал важной частью бизнес–культуры. Вот профстандарт, мне кажется, поможет распространить эту культуру в компаниях всех уровней и сделать принципы понятными всем одинаково, в первую очередь. Нам важно, чтобы для чистоты рынка этот функционал обеспечивался всеми участниками рынка, так как именно это позволит создать единое доверительное пространство на финансовом рынке и, как следствие, обеспечить целостность всего финансового рынка", — заявил представитель ЦБ.

Комплаенс также помогает государству и бизнесу устранить причины возможного нарушения закона или ведения недобросовестных практик, напоминает старший прокурор отдела по противодействию коррупции прокуратуры Москвы Ольга Никонорова.

"Одним из основных направлений деятельности по противодействию коррупции является деятельность по ее предупреждению, в том числе по выявлению и последующему устранении причин коррупции, то есть ее профилактика. Федеральный закон о противодействии коррупции от 25 декабря 2008 года №273 не содержит понятия термина комплаенс, однако указанные в статье 13.3 требования к организациям по разработке и принятию мер по предупреждению коррупции по сути представляют собой элементы антикоррупционного комплаенса. Поскольку единственным органом, к компетенции которого относится соблюдение исполнения указанных требований, являются органы прокуратуры Российской Федерации, прокурорами на системной основе проводятся такие проверочные мероприятия", — отметила Никонорова.

По ее данным, в 2020 году в Москве выявили 21 нарушение, с нарушением требований по предупреждению коррупции. "Такие нарушения характерны для учреждений коммерческих организаций и, как правило, выражаются в отсутствии локальных актов о назначении лиц, ответственных за противодействие коррупции, либо их неактуальности, непринятие мер по разработке локальных актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции и также не ознакомление с ними работников юридических лиц", — заявила прокурор.

"На первый взгляд, обозначенные недостатки не вызывают опасений. Однако последствия непринятия превентивных мер по антикоррупционной политике могут быть очень неблагоприятными как для самого юридического лица, так и для отдельных его работников. Так, например, за ряд нарушений антикоррупционного законодательства предусмотрена административная ответственность организаций и должностных лиц", — сказала Никонорова.

По ее словам, наибольшее число нарушений в данной сфере связано в тем, что при принятии при подписании трудового договора новый работодатель не уведомляет государство о трудоустройстве бывших госслужащих. Это, заявляет она, несет определенные риски для возникновения конфликта интересов.

Разработка профессионального стандарта "специалист в области комплаенса" продиктована необходимостью определения системы требований к профессиональному образованию, практическому опыту, знаниям и навыкам специалистов в области комплаенса, отмечал ранее Владимир Балакин.

Профессиональный стандарт позволит систематизировать требования к трудовой деятельности с подобной характеристикой измеряемых нормативных требований к результатам и качеству выполнения трудовых функций в рамках профессиональной деятельности специалиста в области комплаенса.

Стандарт является многофункциональным межотраслевым нормативным документом, описывающим области профессиональной деятельности, содержание трудовых функций специалиста в области комплаенса и необходимых для их выполнения компетенций, а также ряд других параметров, характеризующих специфику труда в рамках данного вида деятельности.

Основным видом деятельности специалиста в области комплаенса, согласно профстандарту, является разработка, внедрение, оценка, поддержание, совершенствование комплаенс функции в организации. Его разрабатывали Национальная Ассоциация Комплаенс и профессиональное сообществом исходя из стремления гармонизировать требования к профессии, внедрить современные требования к ней, охвата всех форм собственности и отраслей.