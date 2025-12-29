Поиск

Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Количество корпоративных банкротств в США продолжило расти в 2025 году и за 11 месяцев обновило максимум с окончания мирового финансового кризиса 15 лет назад, сообщает S&P Global Market Intelligence.

С начала года по конец ноября не менее 717 компаний объявили о несостоятельности - на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и больше, чем за весь 2024 год в целом (686). В 2010 году было подано 828 заявлений о банкротстве.

Статистика учитывает торгующиеся на бирже компании, объем активов или обязательств которых на момент подачи документов о банкротстве составлял не менее $2 млн, или не торгующиеся на бирже фирмы с активами или обязательствами свыше $10 млн.

Главными негативными факторами для американских компаний стали инфляция и высокие процентные ставки, а также торговая политика администрации президента США Дональда Трампа.

При этом наиболее значительный рост числа банкротств наблюдался в промышленном секторе, который обещал поддерживать Трамп, но который сильнее прочих пострадал от увеличения расходов на закупку иностранного сырья и комплектующих. За 11 месяцев этого года 110 промышленных компаний объявили о банкротстве, сектор лишился более 70 тыс. рабочих мест.

Еще одним проблемным сектором экономики в уходящем году стало производство потребительских товаров не первой необходимости (85 банкротств). Этот сегмент включает в себя ритейлеров, также столкнувшихся с ростом цен на товары и необходимостью либо повышать ценники, либо принимать дополнительные расходы на себя в ущерб прибыли.

"Эти компании отлично понимают, что рядовые американцы испытывают кризис доступности, - приводит слова профессора Школы менеджмента при Йельском университете Джеффри Зонненфельда Washington Post. - Они делают все возможное, чтобы нивелировать негативное влияние пошлин и высоких ставок, но их возможности ограничены. Компании, способные влиять на цены, со временем перенесут свои затраты на покупателей. Остальные исчезнут".

По данным консалтинговой компании Cornerstone Research, в первом полугодии 17 компаний на момент подачи заявления о банкротстве имели обязательства на сумму не менее $1 млрд. Это максимальный показатель за полугодие с ковидного 2020 года. К ним, в частности, относятся ритейлеры At Home и Forever 21.

В уходящем году обанкротились такие крупные компании, как Spirit Airlines (авиакомпания-лоукостер, второй раз менее чем за год), производитель электрогрузовиков Nikola Corp., биотехнологическая 23andMe Holding, а также производитель роботов-пылесосов iRobot, совершивший революцию в сегменте в начале 2000-х годов со своей моделью Roomba.

