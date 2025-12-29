Путин подписал указ о призыве 261 тыс. человек на военную службу в 2026 г.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране призыва на военную службу с января по 31 декабря 2026 года, будет призвана 261 тысяча человек.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, планируется призвать на военную службу "граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек". Также он предусматривает "отправку этих граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы в сроки", установленные в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ.

Этим же указом будут уволены с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительству РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.