Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Чем коробка манит кота, повышение физической силы и выносливости с помощью сквернословия, а также прогноз роста экстремальных осадков на 42% к концу века

Фото: Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В некоторых ситуациях сквернословить полезно. Cерия экспериментов показала, что повторение ругательства помогает повысить физическую силу и выносливость значительно лучше, чем нейтральные слова. Во многих ситуациях люди сдерживают себя, уменьшая шансы на достижение цели. Но своевременный психологический стимул с растормаживающим действием помогает преодолеть такое сдерживание. Стимулом могут быть вокализации – например, горловое рычание (грантинг) повышает силу удара у теннисистов, а крик усиливает захват в единоборствах. В двух экспериментах с участниками в возрасте от 18 до 65 лет стало понятно, что сквернословие помогало лучше выполнять физические упражнения. У участников выросли показатели психологического потока, юмора и уверенности в себе и уменьшилась отвлеченность. По мнению исследователей, ругательства часто употребляются, поскольку буквально служат готовым инструментом стимуляции производительности без энергозатрат, препаратов и денежных вложений.

- ДНК вируса папилломы человека 16-го типа (обладает очень высоким онкогенным риском) присутствовала в останках знаменитой ледяной мумии Этци – останков взрослого мужчины, который около 5300-5100 лет назад погиб в Альпах. Кроме того, вирус был и в кости так называемого Усть-Ишимского человека – одного из древнейших сапиенсов в северной части Евразии (жил примерно 45 тысяч лет назад). Фрагмент бедренной кости этого индивида нашли в 2008 году недалеко от сибирского села Усть-Ишим в Омской области. И Этци, и Усть-Ишимский человек были инфицированы ВПЧ 16, относящимся к так называемым линиям A: первый – к европейской A1, а второй – к европейской (азиатской) A4. Теперь ученые пришли к выводу, что обнаружение ДНК ВПЧ 16 в останках древних людей, которые жили в очень далеких друг от друга регионах и в совершенно разные эпохи, позволяет предположить, что этот патоген очень давно циркулирует в человеческих популяциях.

- "Хаббл" заметил в обломочном диске вокруг звезды Фомальгаут А второе пылевое облако, возникшее совсем недавно. Астрономы считают, что оно появилось в результате столкновения двух весьма крупных планетезималей. Согласно расчетам, подобные события могут быть очень частыми – до нескольких тысяч штук за пару десятков лет. А перед тем, как полностью разрушиться, крупная планетезималь может пережить до 900 столкновений с планетезималями разных размеров.

- Повышение разрешения климатических моделей в четыре раза позволило предположить, что экстремальных осадков к концу века станет больше не на 25%, как считалось ранее, а на 42. Уточнить прогноз получилось благодаря учету мезомасштабной конвергенции – схождения воздушных потоков в масштабе от 10 до 1000 км. Оказалось, что ее вклад в формирование экстремальных осадков будет заметнее, чем их простой термодинамический рост на фоне потепления. Ученые в США выяснили, что над регионами с муссонным климатом число экстремальных осадков в прогнозах традиционных моделей занижено почти в пять раз, а над территориями с континентальным климатом – в 2,5 раза. Отмечается, что в среднем вклад конвергенции в осадки недооценен примерно втрое, а значит, недооценивались и риски наводнений, а вместе с ними и затраты, необходимые на адаптацию инфраструктуры к ним.

- Индийская ракета GSLV Mk.III успешно вывела на околоземную орбиту самый крупный из существующих спутников связи – BlueBird 6 компании AST SpaceMobile. Масса спутника – 6,1 тонны. Его пропускная способность увеличена в 10 раз по сравнению с предшественниками. Он оснащается рекордно большими развертываемыми фазированными антенными решетками общей площадью 223 кв. м.

- Итальянские ученые разработали проводник из биополимеров, который эффективно восстанавливает иннервацию сердца от правого блуждающего нерва (служит ключевым парасимпатическим регулятором сердечной деятельности) и предотвращает ремоделирование сердца. Восстановление связи правого блуждающего нерва с сердцем может быть эффективным при трансплантации сердца, удалении пищевода и удаления правосторонних опухолей блуждающего нерва. Пока терапевтический потенциал внутригрудного восстановления правого блуждающего нерва остается практически неизученным. В разработанном методе ученые соединили нерв с сердцем с помощью манжетоподобного имплантируемого проводника из хитозана и поликапролактона. Такой подход позволил сохранить механическую функцию сердца у взрослых минипигов и предотвратить раннее ремоделирование сердца. В дальнейшем клинические испытания должны затронуть трансплантации сердца, где повторное подключение донорского сердца к правому блуждающему нерву может улучшить результаты пересадки.

- Американские ученые выяснили на мышах, что микропластик нарушает экспрессию некодирующей РНК, что приводит к нарушениям метаболизма у потомства: например, у мышей женского пола увеличивалась резистентность к инсулину

- Черная дыра промежуточной массы в шаровом скоплении Омега Центавра оказалась на голодном пайке – рекордно глубокий радиомониторинг не выявил никаких признаков ее активности. Это связывается с тем, что в окрестностях черной дыры очень мало газа.

