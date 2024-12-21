На Кубани собрали почти 12 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта

По данным МЧС, в порту Анапы собрано 10,4 тонны нефтеводяной смеси

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края более 11,9 тысяч тонн грунта, загрязненного после разлива топлива из-за крушения танкеров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого управления МЧС России.

"Всего собрано 11 927 тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более 34 км береговой линии", - заявил собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что спасатели и волонтеры собрали более 10 тонн нефтесодержащей жидкости в акватории порта Анапы после разлива топлива из-за крушения танкеров. " В морском порту Анапы собрано 10,4 тонны нефтеводяной смеси", - сказал собеседник "Интерфакса".

Как отметили в МЧС, всего привлечено 8 504 человека, 371 единица техники. "Спланированы работы по мониторингу береговой линии и сбору загрязненных песка и грунта, а также обследованию акватории и проведению водолазных работ", - заявили в пресс-службе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы позднее были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позднее загрязнение мазутом пляжей растянулось до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.