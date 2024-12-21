Поиск

На Кубани собрали почти 12 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта

По данным МЧС, в порту Анапы собрано 10,4 тонны нефтеводяной смеси

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края более 11,9 тысяч тонн грунта, загрязненного после разлива топлива из-за крушения танкеров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого управления МЧС России.

"Всего собрано 11 927 тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более 34 км береговой линии", - заявил собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что спасатели и волонтеры собрали более 10 тонн нефтесодержащей жидкости в акватории порта Анапы после разлива топлива из-за крушения танкеров. " В морском порту Анапы собрано 10,4 тонны нефтеводяной смеси", - сказал собеседник "Интерфакса".

В РоссииБолее 350 попавших в мазут птиц спасены на пляжах КубаниБолее 350 попавших в мазут птиц спасены на пляжах КубаниЧитать подробнее

Как отметили в МЧС, всего привлечено 8 504 человека, 371 единица техники. "Спланированы работы по мониторингу береговой линии и сбору загрязненных песка и грунта, а также обследованию акватории и проведению водолазных работ", - заявили в пресс-службе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы позднее были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позднее загрязнение мазутом пляжей растянулось до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Краснодарский край Анапа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти ввели режим ЧС муниципального характера в Керчи из-за выброса мазута на берег

Волонтеры очистили от нефтепродуктов три километра пляжей на Кубани

Волонтеры очистили от нефтепродуктов три километра пляжей на Кубани

Выброс мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксирован на берегу Крыма

Более 350 попавших в мазут птиц спасены на пляжах Кубани

Более 350 попавших в мазут птиц спасены на пляжах Кубани

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Малый ракетный корабль "Туча" принят в состав ВМФ России

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Островский в ДНР

Вход в атакованный БПЛА самый высокий жилой дом Казани будет закрыт до утра

Вход в атакованный БПЛА самый высокий жилой дом Казани будет закрыт до утра

Береговая линия на Кубани загрязнена мазутом уже на протяженности 54 км

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5583 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2065 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });