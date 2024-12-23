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В грунте "Белого пляжа" Анапы оказалось до 15% содержания мазута

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В грунте "Белого пляжа" в районе Джеметинского проезда в Анапе содержание мазута составляет 10-15%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на главу Минприроды России Александра Козлова.

"В грунте порядка 10-15% мазута. Чем больше его вывезем до начала сезона, тем лучше. В течение дня осмотрим пляжи и вечером определимся с дальнейшими действиями", - заявил министр.

Глава Минприроды и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 декабря оценили организацию работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов после крушения двух танкеров. На "Белый пляж" пришелся основной удар, отмечается в сообщении.

Кондратьев сказал, что, так как источник загрязнения находится в море, "надо максимально быстро остановить выход нефтепродуктов из танкеров, чтобы их не выносило на берег".

"Мы наладили систему так, чтобы собранные нефтепродукты не оставались на берегу и не отравляли флору и фауну. Продолжим наращивать количество техники, усилим участки, где появляются новые выбросы. Но самое главное - устранить причину этих выбросов из танкеров в море", - заявил Козлов.

После воскресного в Анапе были обнаружены новые выбросы мазута в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.

Мазут собирают более 10 тысяч человек и свыше 360 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км. В четырех поселениях Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Вениамин Кондратьев Минприроды Анапа Джемете Краснодарский край Александр Козлов Керченский пролив
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