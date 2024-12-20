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Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр ОРИ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) подтвердил, что внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) мессенджер WhatsApp, принадлежащий американской корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

"Да, WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ. Сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, в соответствии с российским законодательством признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации в рамках реализации так называемого "пакета Яровой" обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. В настоящее время в реестр ОРИ включены несколько сотен компаний.

Ранее в соцсетях появилась информация о внесении 19 декабря в реестр ОРИ 12 мессенджеров, в том числе WhatsApp, Skype и Wire.

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13 декабря Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber. Как заявили в РКН, "доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к ОРИ, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

Согласно закону "Об информации" (статья 10.1), ОРИ - лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информсистем или компьютерных программ для приема, передачи, доставки, обработки электронных сообщений интернет-пользователей. Эти организации обязаны уведомлять Роскомнадзор о начале деятельности.

18 июля было принято постановление правительства, согласно которому "в случае установления вступившим в законную силу постановлением по административному делу об административном нарушении факта повторного неисполнения ОРИ обязанности по направлению уведомления" в Роскомнадхзор для включения в соответствующий реестр, РКН может внести организацию в него самостоятельно.

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