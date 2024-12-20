РКН опроверг информацию об обязанности операторов выявлять треш-стримы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Проект приказа Роскомнадзора (РКН) о передаче сведений операторами не предусматривает обязанность выявлять треш-стримы в интернете, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ со ссылкой на указанный документ появилась информация, что операторов связи обяжут оперативно выявлять трансляции треш-стримов и сообщать об их источнике в РКН для оперативной блокировки незаконного контента. "Сведения о размещении недостоверны. Документ, устанавливающий указанные требования к операторам связи, Роскомнадзор не разрабатывал и не размещал", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, речь идет о проекте приказа, опубликованном во вторник, из которого "СМИ сделали неверный вывод". Приказ "подразумевает сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах РФ для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам", информирует ведомство.

В среду РКН опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи в ведомство информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование) в интернете на территории РФ, субъекта или части территории субъекта РФ.

Согласно пояснительной записке, проект разработан для реализации норм федерального закона №216 от 8 августа 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал федеральный закон №216, запрещающий так называемые треш-стримы, а также вносящий поправки в целый ряд законодательных актов. В частности, согласно этому закону, операторы должны обеспечивать пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам, а также предоставлять в РКН информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.

Между тем 18 декабря пресс-служба РКН заверила, что "информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам".