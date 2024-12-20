Путин назвал ключевой задачей органов безопасности борьбу с терроризмом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем работника органов безопасности заявил, что в настоящее время ключевой задачей спецслужб является борьба с терроризмом.

"Прошу все спецслужбы, и прежде всего ФСБ, работать в сфере антитеррора предельно собранно и жестко, задействовать весь накопленный опыт. А Национальному антитеррористическому комитету - четко координировать эти усилия, планировать превентивные меры, повышенное внимание уделять защите стратегических военных и гражданских объектов", - сказал Путин в видеообращении, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Он добавил, что перед органами контрразведки, "в первую очередь военной", также стоят ответственные задачи.

"Четкими и системными должны быть ваши действия в войсках, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции. В целом следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей", - уточнил глава государства.

По его словам, на этом направлении особые требования предъявляются к Пограничной службе ФСБ РФ. "Ваша задача - и дальше наращивать техническую оснащенность и мобильность погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами и, конечно, отлаживать взаимодействие с армейскими частями и подразделениями других силовых структур", - призвал Путин.

Он добавил, что для повышения уровня безопасности российского общества необходимо бороться и с экстремизмом. "Те, кто разжигает национальную рознь и религиозную нетерпимость, пытается дестабилизировать, ослабить страну изнутри, должны держать ответ по всей строгости закона", - подчеркнул президент.

"Более активно и наступательно нужно бороться с преступлениями в сфере экономики, с любыми проявлениями коррупции, повышать уровень защиты информационной инфраструктуры и ресурсов, безопасность крупных общественно-политических и международных мероприятий, поддерживать бесперебойную работу систем государственного и военного управления, обеспечивать надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК и всего процесса работы над нашими перспективными системами вооружений", - резюмировал Путин

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в ходе СВО сотрудники ведомства "показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий, обеспечивают безопасность вооруженных сил, совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами борются с проявлениями терроризма, жестко пресекают планы зарубежных спецслужб и организаций по вмешательству во внутренние дела страны, подрыву в ней гражданского мира и межнационального согласия, суверенного незыблемого права народа России самому определять свое будущее".

20 декабря в РФ отмечается профессиональный праздник День работника органов безопасности. В 1917 году при Совете народных комиссаров - правительстве советской России - была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (ВЧК).

"Впервые в мировой практике государственного строительства было создано силовое ведомство нового типа, которое со временем обрело функции правоохранительного органа и специальной службы. Ранее существовавшие в императорской России органы обеспечения безопасности государства такого статуса и полномочий не имели", - отметили в ЦОС.