ФСБ сообщила о предотвращении теракта на электроподстанции в Нижнем Тагиле

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании россиянина, планировавшего теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1997 года рождения, планировавший за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в Нижнем Тагиле электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, у мужчины обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и "средства коммуникации с перепиской в иностранном мессенджере Telegram с украинскими спецслужбами".

Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, н. "а", ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведения следственных действий он дал признательные показания", - заявили в ЦОС.